BM, Türkiye-Yunanistan sınırında 92 göçmenin çıplak halde bulunmasını kınadı

29 dakika önce

Alex Binley | BBC News

Kaynak, twitter Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan göçmenlerin fotoğrafını paylaştı

Birleşmiş Milletler, Türkiye-Yunanistan sınırında 92 göçmenin çıplak bir şekilde bulunmasını kınadı.

İki ülke bu olayla ilgili birbirini suçladı.

Yunanistan, Türkiye’nin yaptığının “insanlık için utanç verici olduğunu” söylerken Türkiye ise Yunanistan’ın göçmenlere karşı takındığı “insanlık dışı tavırdan bir an önce vaz geçmesi gerektiğini” belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği göçmenlerin durumunun son derece rahatsız edici olduğunu vurgularken, konu hakkında bir soruşturma başlatılması gerektiğini açıkladı.

Göçmenlerin kıyafetlerinin neden olmadığı henüz anlaşılamadı.

Yunanistan, göçmenlerin Türkiye sınırından kıyafetleri alınmış şekilde geldiğini ve bir kısmının yaralı olduğunu paylaştı.

Avrupa Birliği’nin sınır gücü Frontex, 92 kişinin çoğunun Suriye ve Afganistan’dan gelen erkekler olduğunu açıkladı.

Yunanistan Yurttaş Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, göçmenlerin Türk askeri araçlarıyla sınıra götürüldüğünü ve Türkiye’nin “yasadışı göçü araçsallaştırdığını” söyledi.

BBC bu iddiaları doğrulatamadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Yunanistan’dan gelen açıklamalar için “Yunan yalan haber makinası yine devrede” dedi.

Altun Yunanistan’ın kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınladığını ve bunun saygısızlık olduğunu söyledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Yunan makamları önce Frontex ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Meriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir” dedi.

Geçen hafta sızdırılan bir Avrupa Birliği raporunda Frontex’in üst düzey yöneticilerinin, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı göçmen itişlerini örtbas ettiği yer almış, bunun ardından bir açıklama yapan Frontex ise bu tip uygulamaların geçmişte kaldığını söylemişti.