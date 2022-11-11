ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’daki gidişatın 'derin endişe' verdiğini açıkladı

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19 dakika önce

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Twitter’da gizlilik ve güvenlikten sorumlu kişilerin istifalarının ‘derin endişe’ kaynağı olduğunu açıkladı.

Komisyon, Elon Musk için de ‘kanunun üzerinde değil’ açıklamasını yaptı.

Musk’ın Twitter’ı devralması sonrası sular durulmuyor.

Milyarder işadamı, şirketi devraldıktan sonra binlerce çalışanı kovdu.

Kalan çalışanların ise iflasın ihtimal dahilinde olduğuna yönelik şirket içi bir mesaj aldığı bildiriliyor.

Daha önce içerik moderatörlerinin çoğunun işlerinin başında olduğunu açıklayan Twitter'ın Güvenlik ve Güvenilirlik Müdürü Yoel Roth, Perşembe günü artık şirkette olmadığını gösterecek şekilde uygulama profilini güncelledi.

Benzer departmanlardaki iki üst düzey çalışanın daha istifa ettiği de bildiriliyor.

Bu ayrılıklar, Twitter’ın sektör kurallarını ihlal etme riskini artırabilir.

Şirket Mayıs ayında kullanıcı verilerini satmak suçlamasıyla 150 milyon dolar ceza almıştı.

Federal Ticaret Komisyonu Halkla İlişkiler Direktörü Douglas Farrar, gelişmeler sonrası “Twitter’da yaşananları derin endişe ile izliyoruz” dedi.

Farrar bir ihlal olduğunu söylemedi ama “Hiçbir CEO ya da şirket kanunun üzerinde değildir.” dedi.

Direktör Farrar, ellerinde kurallara uyulmasını sağlayacak mekanizmalar olduğunu da hatırlattı.

Twitter’la ilgili endişeler arasında, yöneticilerin kovulması ya da istifası nedeniyle kurallara uyulmasını gözetecek iş gücünün eksilmesi de yer almıyor.

Bu yanında, yaşananların büyük reklam verenleri endişelendirdiği konusu da gündemde…

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Twitter gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde ediyor ancak bazı büyük firmalar şirkette yaşanan değişimi izlemeyi tercihlemeye başladı.

Bir yemek firması olan Chipotle Mexican Grill, ‘uygulamanın alacağı yönü anlayana kadar’ reklamları durdurduğunu açıkladı.

General Motors, Volkswagen ve Audi gibi firmalar da benzer adımlar atıyor.

Tüm bunların ışığında Musk’ın çalışanlara verdiği, iflasın ihtimal dışı olmadığı mesajı da gündeme geldi.

Twitter BBC’nin bu konudaki sorularını yanıtlamadı.