İsrail’de yargı reformuna karşı kitlesel protestolar

19 dakika önce

Yolande Kell | BBC News, Kudüs

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, İsrail hükümeti, protestocuların “anarşist” olduğunu söyledi

İsrail’de çok sayıda kişi, hükümetin yargı reformuna karşı dün sokaklardaydı.

Protestocular yolları ve demiryollarını keserken polisler göz yaşartıcı gaz ve basınçlı su kullandı.

Bazı polislerin gözaltına aldıkları bir protestocunun boynuna dizleriyle bastırdıkları kameralara yansıdı.

Protestocular meclisteki yasanın yargı bağımsızlığına ve demokrasiye tehdit teşkil ettiğini söylüyor.

İsrailli bakanlar ise protestocuların “anarşist” olduğunu öne sürdü.

Tel Aviv’den gelen görüntülerde at sırtındaki polislerin protestocuları yerde sürüklediği görülüyor.

Channel 13 TV adlı bir İsrail kanalına konuşan protestocu Zeev “Bu inanılmaz bir şiddet. Kimse tek bir polise bile dokunmamışken bize saldırdılar. Medenice bir protestoya katılırken böyle bir şeyin olabileceğini hayal edemezdik. Demokrasiyi desteklemek için buradayız” dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise “Polisler kendilerine taş atılırken fazlasıyla sabırlı davrandı” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Protesto hakkı anarşi hakkı değildir” dedi.

Protestolara yol açan yasal değişiklik, İsrail’in yeni milliyetçi ve dinci koalisyon hükümetinin en önemli hedeflerinden biri.

Değişiklikle birlikte atanacak yargıçların kontrolü hükümete bırakılırken Yüksek Mahkeme’nin de yürütme ve yasalar üzerindeki yetkisi azaltılıyor.

Protestocular bunun denge ve denetleme mekanizmalarını bozacağını, anayasası veya senatosu olmayan ülkede her şeyin iktidarın kontrolüne geçeceğini savunuyor.

Tasarıya karşı haftalardır protestolar düzenleniyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Protestocular Tel Aviv’de bir yolu araçlarla kesti

Göstericilerden bir kısmı, demokratik kurumlara ve yargı bağımsızlığına zarar vermekle suçlanan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a atıfla “İsrail Macaristan değil” sloganları attı.

Anketler hükümetin planlarının halk tarafından desteklenmediğini ve toplumun çoğunun bir uzlaşı bulunması gerektiğine inandığını gösteriyor.

Hükümetle muhalefet arasında bir uzlaşı için uğraşan ve sembolik yetkileri olan İsrail Devlet Başkanı Yitzhak Herzog ise ülkenin “anayasal ve toplumsal bir çöküş eşiğinde olduğu” uyarısında bulundu.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides de “Biraz yavaşlayın, insanları bir araya getirin ve bir uzlaşı için çabalayın” dedi.

Öte yandan İsrail’in üst düzey askeri istihbarat biriminden emekli olan bir grup da bu tasarıya karşı protestolara katıldı.

BBC’ye konuşan bir emekli istihbaratçı “Bu çok sıra dışı bir durum” dedi ve ekledi:

“Bu tip konularda genellikle tarafsız kalma eğiliminde oluruz ama bu sıradan bir siyasi tartışmanın çok ötesinde.

“Bu dramatik bir değişim. Demokrasimizin temel prensiplerinin tamamen yıkılmasından endişe ediyoruz.

“Bu yasa kabul edilirse yedek askerlik görevlerimizi yapmayacağız.”

Ülkede bilişim, yargı ve bankacılık sektörlerinden çalışanlar da bunun ekonomi dahil olmak üzere ülkeye olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulundu.