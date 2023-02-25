CHP lideri Kılıçdaroğlu: Depremzedeler konut vaadi ile tehdit ediliyor

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Kılıçdaroğlu 7 dakika 13 saniyelik bir video mesaj yayınladı

25 Şubat 2023, 12:20 +03 Güncelleme 48 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın depremzedeleri konut vaadiyle tehdit ettiğini savundu ve “Bak, ‘Biz gidersek, siz bize bir sene daha vermezseniz evsiz, barksız kalırsınız’ diyorlar” dedi.

CHP lideri, iktidarın insanlar enkaz altındayken seçim stratejisinin telaşına düştüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamaları Twitter’dan paylaştığı video kayıt üzerinden yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “100 milyon tonluk moloz yığını varken, o molozların altında insanımız cansız yatarken, asbest varken, zehir varken, toz varken onlar, konut pazarlama işine giriştiler. Çünkü tek dertleri seçim. Varsa yoksa seçim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinin bir yılda yeniden inşaa edileceğini söyledi.

AKP hükümetin "ihya ve inşa" adını verdiği süreç Cuma günü fiilen başladı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resim Gazete’de yayımlandı.

“Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir”

“Bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir”

Kılıçdaroğlu Twitter’da yayınladığı videoda, hükümetin deprem öncesi kullandığı ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganına da gönderme yaptı ve “Dünyanın bu yüzyılı bizimdir’ iddiasıyla yola çıkan bu zevat, depremin 19. gününde hâlâ vatandaşına çadır götüremedi, çadır” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgili halkım; bu saatten sonra korkmamız gereken tek şey, korkunun kendisidir. Hiç kimse korkuya teslim olmamalıdır. Unutmayın, kimse sizi barınma hakkı üzerinden tehdit edemez.

“Tabii ki barınma sorunu çözülecek. Tabii ki konutlar yapılacak. Tabii ki depremde evsiz kalmış her vatandaşımız yeni evine kavuşacak. O molozların altında aileler kaldı, binlerce aile. Erdoğan iki beton dökecek, bitecek. Bu mu yani? Böyle kandırabileceğini sanıyor milletimizi. Gelecek nesillerimiz için inşa edilen Türkiye’nin bu olmasına izin mi vereceğiz? Asla.”