MHP, İYİ Parti'ye "üçüncü yol" kapılarını kapattı

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe

Bildirdiği yer Ankara

57 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın partisine yönelik yaptığı “üçüncü yol” çağrısına kapıları kapadı.

Akalın’ın milliyetçilerin bir araya geldiği bir yapılanma çağrısına Yalçın, “MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır” görüşünü dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “ittifak, komşuluk, üçüncü yol” tartışmaları ile ilgili 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da partisinin etkinliğinde yapacağı konuşmayla hem MHP hem de diğer muhalefet partilerine yanıt vermesi bekleniyor.

‘Kuru sıkı tabancayla ateş etmeye benzeyecektir’

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Akşener, MHP'den ihracının ardından Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurdu

İki parti arasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “yerel seçimlerde komşuluk” çağrısıyla başlayan ve İYİ Parti’den gelen “üçüncü yol” önerisi ile yeni boyut kazanan polemiğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da yaptığı yazılı açıklamayla katıldı.

Yalçın, İYİ Parti’den gelen üçüncü yol çağrısına isim vermeden yanıt verdi.

“Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır” diyen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

“Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegâne temsilcisi mevkiindeki MHP’nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır.

“Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır. İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir.”

Partisinin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlık sürecini resmen başlattığını anımsatan Yalçın, partisinin birçok il ve ilçede yerel seçimleri kazanacağı iddiasında bulundu.

Ne olmuştu?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda, geçmişte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “yuvaya dön” çağrısını anımsatarak, İYİ Parti’ye “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” önerisinde bulunmuştu.

Bahçeli’nin çağrısını Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Özdemir CNN Türk aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Bahçeli’nin bu çağrısına somut yanıt, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’dan gelmişti.

Akalın, sosyal medyadan Bahçeli’yi etiketleyerek yaptığı paylaşımla, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O’nu kuran Atatürk’ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var!” diyerek, bunu yaşama geçirmek için üçüncü yol çağrısında bulunmuştu.

Akşener, tutumunu açıklayacak

İYİ Partili kimi kaynaklara göre Akalın’ın “üçüncü yol” çağrısı bir parti kararı değil.

İYİ Parti’de daha önce de Bahçeli’nin “yuvaya dön” çağrıları da anımsatılarak ortada “samimi bir çağrı olmadığı, muhalefette gedik açmaya dönük bir hamle” olduğu savunuluyor.

Akşener’in partiyi kurarken, hedefini “merkez sağdaki boşluğu doldurma” olarak koyduğuna dikkat çekilerek, “milliyetçi cephe” gibi algılanacak bir oluşumun içinde olmayacağına işaret ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, gerek MHP’den gelen çağrılar gerek yerel seçim ittifakları konusundaki görüşlerini 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da yapacağı konuşmayla ortaya koyması bekleniyor.