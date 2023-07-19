CHP’de kaydı internete sızan toplantı tartışma yarattı: Katılımcılar ve Genel Merkez ne diyor?

Kaynak, YOUTUBE Fotoğraf altı yazısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Yazan, Mahmut Hamsici

Unvan, İstanbul, BBC Türkçe



19 Temmuz 2023, 19:31 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) bir grup üst düzey partilinin katıldığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen ve kaydı internete sızan toplantı tartışma yarattı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız" dedi.

İmamoğlu, partinin sorunlarının partililerle konuşulmasından daha doğal bir şey olmadığını söyledi.

Toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz” dedi.

Özel, TBMM Grup Başkanlığından istifasının istendiği iddiaları ile ilgili olarak ise “Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı ilan ederim” diye konuştu.

Toplantıya katılanlardan Engin Altay, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Daha önce de konuştuk, bundan sonra da konuşmaya devam ederiz” dedi.

BBC Türkçe’ye konuşan, bir diğer katılımcı Onursal Adıgüzel ise toplantıyı “Bu bir fikir alışverişi, geleceğe yönelik partinin daha iyi olabilmesi için, yerel seçimlere daha güçlü gidilebilmesi için bir çalışma” sözleriyle yorumladı.

Tartışma nasıl başladı?

Video, Salı gecesi, Değişim Gerçeği adlı daha önce bir paylaşımı görülmeyen bir hesap tarafından YouTube’a yüklendi.

Başlık olarak ise "İşe yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" cümleleri kullanıldı.

Videoda, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıyı İmamoğlu’nun yönettiği görülüyor.

Toplantının tamamının değil en başındaki yaklaşık 14 dakikalık bölümünün YouTube'a yüklendiği görülüyor.

Bu bölümde katılımcılar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi (PM) üyeleri Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay gibi CHP’lilerin yer aldığı görülüyor.

Toplantıda, videonun yüklenen bölümünde adı ekrandaki listede görülmeyen başka önemli partililerin de olduğu anlaşılıyor.

Videoda İmamoğlu, giriş bölümünde, görevden alınan yerel örgütlerle ilgili PM’de yapılabilecekler, alternatif bir olağanüstü kurultay sürecine dair bir zeminin olup olmadığı ve mahalle delege seçimlerinin gidişatına dair konuları ele alacaklarını söylüyor.

Kaynak, Ekrem İmamoğlu Fotoğraf altı yazısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu sızdırmaya tepki gösterdi, toplantıyı savundu

İmamoğlu, Çarşamba sabahı, İstanbul'daki 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve videonun sızdırılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu toplantının "hiçbir gizli tarafının olmadığını" savundu:

"Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana.

“Bunlar devam edecektir, devam ediyor, gizli bir tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.”

İmamoğlu, videonun nasıl sızdığını da araştıracaklarını belirtti:

“Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş…Bunu seven kimler var? Partinin içinden mi var, dışından mı var? Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz.”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP Genel Merkezi neden tepki gösterdi?

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise Çarşamba gün içinde CHP Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında, video kaydındaki toplantıya tepki gösterdi.

Öztrak, bunun "parti geleneklerine uygun olmadığını" söyledi:

“Ülke yangın yerine dönmüşken; millet zam, zulüm altında inlerken Zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken; partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız.

“Yarışmaya 'Evet' diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin Genel Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır.”

Öztrak, toplantıdan CHP Genel Merkezi’nin haberinin olup olmadığı ile ilgili soruya ise “Hayır, haberimiz yoktu” yanıtını verdi.

Engin Altay: Partiyle ilgili konuları konuşmamak, CHP’ye ihanet olur

BBC Türkçe’nin görüştüğü İstanbul Millevekili Engin Altay, videonun internette "ihanet" başlığıyla paylaşılmasına büyük tepki gösterdi.

Altay, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşadığı sorunların Cumhuriyet Halk Partililer tarafından konuşulmasını, teknoloji şartlarında da Zoom üzerinden bunun yapılmış olmasını ihanet diye yorumlamak ihanetin ta kendisidir. Biz konuşuyoruz, daha önce de konuştuk, bundan sonra da konuşmaya devam ederiz. Partiyle ilgili konuları konuşmak değil konuşmamak CHP’ye ihanet olur.”

Altay, "toplantının yadırganmasının anormallik olduğunu" söyledi:

“Orada Cumhuriyet Halk Partisi’nin belli noktaya gelmiş insanları var; Grup Başkanı, Grup Başkanvekili, Parti Meclisi üyeleri var. Orada oturup partide olanı biteni konuşmamızdan daha doğal ne olabilir ki? Bunu garipsemek, bunu yadırgamak anormalliktir.

“Bir sonuç almış da değiliz ki. Sadece konuşuyoruz, bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Toplanacağız, konuşacağız, partinin gidişatıyla ilgili, partinin durumuyla ilgili... Delege seçimleri başlamışken görevden almalar var... Bunları konuşmamız gerekiyor.”

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay

Adıgüzel: İmzaların nasıl toplanacağının planlandığı bir toplantıydı

Videoyu BBC Türkçe’ye değerlendiren Onursal Adıgüzel ise toplantının amacıyla ilgili şunları söyledi:

“Çok net bir toplantı. Gündemi de çok açık. Parti içinde demokratik süreçlerin sorunsuz yürüyebilmesi için bir olağanüstü Parti Meclisi toplantısı talep edilecekti. Onun sebebi de parti içi demokrasi süreçlerinin düzgün yürümüyordu. Onun değerlendirildiği ve imzaların nasıl toplanacağının planlandığı bir toplantıydı. Sonrasında da zaten çok uzun sürmeden bitti. Ama birileri sızarak, casusluk yaparak, ahlaksızca kaydetmişler.”

Adıgüzel, toplantıda olağanüstü kurultay konusunda bir planlama konuşulup konuşulmadığına dair sorumuza, “Bu yapının içinde olağanüstü kurultayla ilgili çalışma yapan kimse yok. Sadece ne olup bittiği konusu konuşuldu” dedi.

Bazı medya organlarında, toplantıya katılanlar, İmamoğlu’nun öncülüğündeki değişim hareketi bünyesindeki isimler olarak yorumlandı.

Bu yorumu sorduğumuz Adıgüzel, “Bu eksik bir tespit” dedi ve ekledi:

“Sonuçta orada insanların bireysel olarak değişimle ilgili söylemleri var ama Ekrem Bey de çok fazla insanla bu işi istişare ediyor, diğer arkadaşlarımız da böyle istişareler yapıyor. O anlamda oraya sıkıştırmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Partiyi çok iyi bilen, tecrübeli arkadaşların bir araya geldiği bir toplantı. Bu bir fikir alışverişi, geleceğe yönelik partinin daha iyi olabilmesi için, yerel seçimlere daha güçlü gidilebilmesi için bir çalışma.”

Adıgüzel aynı kadroyla düzenli toplantıların yapılmadığını da söyledi.

CHP PM üyesi, toplantıyı, “Kamuoyuna paylaşılmış bir şey yok. Toplantının dili tertemiz. Bir kişiye bir hakaret mi var, bir kötü yönlendirme mi var?” sözleriyle savundu.

Bu arada CHP’de hafta sonu iki kritik toplantı yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumartesi günü Genel Merkez’de tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla buluşacak.

Pazar günü ise CHP PM toplanacak.