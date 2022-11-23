İskoçya'nın bağımsızlık referandumu başvurusu İ﻿ngiltere Yüksek Mahkemesi'nde reddedildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bağımsızlık yanlıları Çarşamba günü İskoçya'nın bir çok kent ve kasabasında yürüyüş ve gösteriler düzenledi

23 Kasım 2022, 13:12 +03 Güncelleme 44 dakika önce

B﻿irleşik Krallık Yüksek Mahkemesi, İskoçya yönetiminin, İngiltere parlamentosunun onayı olmadan ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitme talebini oy birliğiyle reddetti.

M﻿ahkemenin kararını okuyan Yargıç Lord Reed, İskoçya'ya öz yönetim hakkı veren Anayasal düzenlemeye göre İskoçya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırları olduğunu ve iki ülke arasındaki birliğin kaderine ilişkin konularda Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na verilmiş olan yetkileri kullanamayacağına hükmetti.

İ﻿skoçya yönetiminin Başbakanı Nicola Sturgeon karardan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hayal kırıklığına uğramış olsam da Yüksek Mahkeme kararına" saygılıyım. Mahkeme yasa yapmaz, sadece yorumlar" dedi ve ekledi:

"İskoçya'ya Londra'nın onayı olmadan kendi geleceğini belirleme hakkı vermeyen bir yasa, Birleşik Krallık'ın gönüllü bir ortaklık olduğu fikrinin gerçek dışı olduğunu ortaya koyuyor ve bağımsızlık talebini güçlendiriyor."

Sturgeon daha geniş bir açıklamayı bir saat içinde yapacağını söyledi ve "İskoçya'nın demokrasi talebi reddedilemeyecek. Bugün verilen karar İskoçya'nın bağımsızlık isteyen sesinin yükselmesini bir yönde engelleyebilir ama demokrasilerde sesimiz engellenemez ve engellenemeyecek" diye sürdürdü.

Kaynak, PA Media Fotoğraf altı yazısı, İ﻿skoçya'nın bağımsızlığından yana göstericiler Yüksek Mahkeme önündeydi

İ﻿skoçya'da aslında 2014 yılında bağımsızlık konusunda bir referandum yapılmış, seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere hükümeti ikinci bir referanduma gidilmesine karşı çıkıyor. Ancak bölge yönetimindeki İskoç Ulusal Partisi, İskoç seçmenin 2016'da yapılan Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nden çıkışa karşı oy kullandığına dikkat çekerek, koşulların temelden değiştiğini ve yeniden referandum hakkı doğduğunu savunuyor.

B﻿ölge yönetiminin başbakanı Nicola Sturgeon referandumun gelecek yıl 19 Ekim tarihinde yapılmasını teklif etmiş ancak İngiltere hükümeti buna onay vermeyi reddetmişti.

M﻿uhafazakar hükümetin son başbakanı Rishi Sunak da dahil birbirini izleyen liderleri, içeride yüksek enflasyon krizi, dışarıda da Ukrayna savaşıyla uğraşırken ülkenin bir bağımsızlık referandumunu kaldıramayacağını, 2014 referandumu sonucuna saygı gösterilmesi gerektiğini savundular.

B﻿ugün mahkemenin kararı ve İskoçya yönetimi başbakanı Nicola Sturgeon'un kararla ilgili yorumu sonrasında İskoçya'nın bir çok kent ve kasabasında gösteriler yapılması planlanıyor.

H﻿ukuk süreci nasıl işledi?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Y﻿üksek Mahkeme geçen ay iki gün boyunca tarafların tezlerini dinledi

R﻿eferandum konusu Yüksek Mahkemeye İskoçya yönetiminin en üst düzeydeki hukuk yetkilisi Dorothy Bain tarafından götürüldü.

B﻿ain, Birleşik Krallık hükümetinin onayı olmadan, İskoçya yönetiminin bir referandum kararı alıp alamayacağından tam olarak emin olmadığını söyleyerek Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

B﻿ain, konunun "kamu açısından müstesna bir önem taşıdığını" söyleyerek Birleşik Krallık'ın en yüksek mahkemesinin karar vermesini istedi.

M﻿ahkeme geçen ay, iki gün boyunca devam eden oturumlarda hem Birleşik Krallık hem de İskoçya hükümetlerinin tezlerini dinledi ve beklenenden daha kısa bir süre içinde kararını açıklayacağını bildirdi.

1999 yılında İskoçya'ya özerk bir yönetim ve kendi parlamentosu tarafından yönetilme hakkı veren düzenlemeye göre, İ﻿skoçya ve İngiltere arasındaki birlik de dahil Anayasal konularda nihai karar Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosu'na ait.

B﻿ağımsızlık konusu kapandı mı?

M﻿ahkemenin oy birliğiyle verdiği karar, karşılıklı tezlerin karmaşıklığına karşın gayet net ve kısa.

İ﻿ngiltere hükümeti Yüksek Mahkeme'nin bu yönde karar vereceğinden emin görünse de kulislerden gelen bilgiler karar açıklanana kadar epey bir tedirginlik yaşandığına işaret ediyor.

H﻿ükümet bu kararla İskoçya'nın bağımsızlığı konusunun da artık en azından bir süre kapanmasını umuyor. A﻿ma bu çok iyimser bir beklenti olur.

Kısa vadede sorun yatışabilir ama uzun vadede konu gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

İskoçya yönetimindeki İskoç Ulusal Partisi, yeni bir referandum için seçmeninden demokratik irade desteği aldığı tezini savunmayı sürdürecek ve önümüzdeki genel seçimleri fiilen referanduma dönüştürme ihtimalinden söz etti bile.

İ﻿skoçya'daki BBC Politika Editörü Glenn Campbell mahkemenin kararının, Nicola Sturgeon'un daha önce önerdiği şekilde 19 Ekim 2023 tarihinde bir referandum yapılmasını imkansız hale getirdiğini söylüyor.

Y﻿üksek Mahkeme kararı açıkça herhangi bir bağımsızlık referandumu için önce İngiltere hükümetinin onay vermesi gerektiğini ifade ediyor.