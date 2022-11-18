ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan Cumhuriyetçiler 'Önceliğimiz Biden ailesinin soruşturulması' diyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, J﻿ames Comer: "Açıkça belirtmek isterim ki, bu Joe Biden hakkında bir soruşturmadır."

18 Kasım 2022, 14:14 +03 Güncelleme 41 dakika önce

A﻿BD'de ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçiler, önceliklerinin Başkan Joe Biden'ın ailesinin faaliyetlerini soruşturmak olduğunu açıkladı. Cumhuriyetçiler, "Öncelikle Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ABD dışındaki iş anlaşmalarına odaklanacağız" diyor.

52 yaşındaki Hunter Biden hakkında halen devam eden bir federal soruşturma var.

A﻿ncak kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmiş değil.

Hunter Biden'ın yönetimle doğrudan ilgisi de yok.

Cumhuriyetçiler ise Hunter Biden'a, Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde oğlunun iş ilişkilerine dahil olduğu iddialarının da araştırılmasını istiyor.

Temsilciler M﻿eclisi Denetim Kurulu Başkanı James Comer, "﻿Açıkça belirtmek isterim ki, bu Joe Biden hakkında bir soruşturmadır ve gelecek dönemde Meclis'te odağımız olacaktır" dedi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Hunter Biden'ı, "vergi kaçakçılığı" ve "elektronik dolandırıcılıkla" suçluyor.

BBC'ye konuşan Hunter Biden'ın avukatı Christopher Clark, müvekkilinin Cumhuriyetçilerin sözleri hakkında herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ﻿Hunter Biden (solda) ve ABD Başkanı Joe Biden

'﻿Biden ailesinin iş anlaşmaları ulusal güvenlik tehdididir'

Comer'a basın toplantısında Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı olması beklenen kongre üyesi Jim Jordan eşlik etti.

Jordon, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Biden ailesinin iş anlaşmaları bir ulusal güvenlik tehdididir" dedi.

Demokratik Ulusal Komite yetkilileri, Comer'a yanıt olarak, "sahte soruşturmalarının Başkan Biden'a zarar vermek için tasarlanmış siyasi tatbikatlar olduğunu açıkça ortaya koyan bir Trump savunucusu" diyen bir notu paylaştı.

Beyaz Saray, soruşturmaların siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, "Maliyetlerin düşürülmesi gibi Amerikan halkı için önemli olan konuları ele almak için Başkan Biden ile birlikte çalışmak yerine, kongredeki Cumhuriyetçilerin en büyük önceliği, uzun süredir çürütülmüş komplo teorileriyle dolu siyasi amaçlı saldırılarla Başkan Biden'ın peşine düşmek" dedi.

Eylül 2020'de Cumhuriyetçi Senato üyeleri tarafından yayımlanan bir rapor, Hunter Biden'ın babasının konumu sayesinde "gelir elde ettiğini" ancak bulguların babasının suç işlediğini göstermediğini ortaya çıkarmıştı.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde az farkla çoğunluğu sağlaması bu tip soruşturmaların sayısını artırabilir.