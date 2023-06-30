Polonya'dan AB'ye mülteci isyanı: "Türkiye'ye verilen yardım bizden esirgeniyor"

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27 dakika önce

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği'nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi blok dışındaki ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek verdiğini ileri sürdü.

AB göçmen ve sığınmacılarla ilgili olarak birlik üyeleri arasında sorumluluğu paylaşma amacı taşıyan bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Varşova, bu anlaşmaya karşı çıkıyor.

AB'nin göçmenler konusunda kendilerine çok sınırlı yardımda bulunduğunu savunan Polonya hükümeti, AB anlaşmasını referanduma götürmeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Radyo Zet kanalına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Komisyonu'nun ya da diğer Avrupa kurumlarının neden bir milyon Suriyeliyi alan Türkiye'ye milyarlarca euro yardımda bulunup, bir milyon Ukraynalı mülteciye kapılarını açan Polonya'ya yardım etmek istemediğini anlayamıyorum" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de Brüksel'de "güvenli sınırlar" üzerine bir plan sunacaklarını söyledi ve AB sınır muhafız kurumu Frontex'te reforma gidilmesi çağrısında bulundu.

Polonya hükümeti, Ukrayna'dan zaten 1,5-2 milyon göçmen aldıklarını ve bu sayıyı arttırmak zorunda kalacaklarını söyleyerek AB'nin göç anlaşmasına karşı çıkıyor.

Kaynak, Getty Images

AB anlaşmasına Polonya'nın yanı sıra Macaristan da muhalefet ediyor.

Bu ay başlarında varılan ve AB'nin sığınmacı kabul etme koşullarını gözden geçiren anlaşma, göçmenlerin birlik üyeleri arasında dağıtılmasını, göçmen misafir etmek istemeyen ülkelerin diğerlerine kaynak aktarmasını öngörüyor.

AFP'nin haberine göre Polonya anlaşma metnine böylesi hassas bir konuda alınacak kararların "konsensus" ile yani oybirliğiyle alınması yönünde bir cümle eklenmesini istedi.

Polonya ve Macaristan ayrıca sığınmacılarla ilgili kuralların bütün AB üyesi ülkelerin desteğiyle alınacağı yönünde bir ifadede de ısrar etti. Diğer AB ülkeleri bu talebe karşı çıktı.

AB'nin Brüksel'deki liderler zirvesinde bir sonuç metni üzerinde uzlaşı sağlanamazken diplomatik kaynaklar Polonya'nın ikna edilmesinin zor olacağı kanaatinde.

Polonya'da popülist hükümet göçmenlerle ilgili planları referanduma götürmek istiyor.

Ülkede Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'dan kaçan bir milyonu aşkın Ukraynalı göçmen bulunuyor.