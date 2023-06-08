Diablo 4'te yeni karakter geliştirme seçenekleri her kesimi temsil edebiliyor mu?

Kaynak, BLIZZARD

Yazan, Andrew Rogers

Unvan, BBC News

bir saat önce

10 yılı aşkın bir bekleyişin ardından Diablo 4 oyunu nihayet çıktı.

Oyunu oynamaya başladığınızda yapacağınız ilk şeylerden biri karakterinizin görünümünü değiştirmek olacak.

Diablo serisini geliştiren şirket Blizzard, karakterler için her zamankinden daha fazla geliştirme ve özelleştirme seçeneği sunarak oyunu daha kapsayıcı bir hale getirmeye çalıştığını söylüyor.

Ancak ikna olmayan bazı kullanıcılar, toplumun her kesiminin temsil edildiğini hissetmesini sağlamak için şirketlerin daha da ileri gitmesini istiyor.

Peki Diablo 4 oyununda karakter geliştirme opsiyonları yeterince kapsayıcı mı?

Aslında karakter geliştirme özelliği yeni değil ve birçok oyunda bu imkan veriliyor.

Ancak yeni çıkan oyunlarda bu giderek önem kazanan bir özellik olmaya başladı.

Geçmişe kıyasla karakter opsiyonları ve özelleştirme imkanları hızla artıyor.

Oyun şirketleri kısmen kadınların, LGBT+ bireylerin ve beyaz olmayan kişilerin kendilerini temsil eden yeterli seçenek olmadığı yönündeki şikayetlerine yanıt veriyor.

Oldukça uzun bir oyun olan ve 100 saatin üzerinde oynanabilen Diablo 4, oyunculara her biri farklı yeteneklere sahip beş karakter sınıfı sunuyor.

Bunlar barbarlar, haydutlar, druidler, ölüleri çağıranlar ve büyücüler.

Oyuncular karakter sınıfını geçtikten sonra karakterleri için vücut tipi, cilt tonu ve saç stili seçebiliyor, dövme ve piercing gibi özellikler ekleyebiliyor.

Kaynak, BLIZZARD

Bilgisayar oyunu oynayan birçok kişi için bu farklı karakter geliştirme opsiyonları önemli bir gelişme.

Ashlyn adlı bir Diablo 4 oyuncusu, "Günümüzde pek çok oyunda mevcut olan karakter özelleştirme imkanlarına rağmen, vücut çeşitliliği ile bana benzeyen bir karakter elde etmek gerçekten zordu" diyor ve devam ediyor:

"(Bu oyunda) karakter yaratma ekranını açtım ve 'Bu karakter benim gibi, doğuştan geniş omuzlu, iri kemikli' diye düşündüm."

Öte yandan oyunu karakter geliştirme konusunda bazı noktalarda eleştirenler de var.

Mesela vücut tipleri, karakter sınıflarıyla bağlantılı bir şekilde seçilebiliyor.

Daha iri bir karakter olarak oynamak için oyuncunun druid veya barbar sınıflarını seçmesi gerekiyor, daha ince bir avatar isteyenler ise büyücü veya haydut olarak oynamak zorunda.

Bazı oyuncular aynı zamanda beyaz olmayan kişilerin veya LGBT+ bireylerin daha iyi temsil edilebileceğine inanıyor.

Örneğin siyah karakterler için afro veya rasta saç stili seçeneklerinin ciddi anlamda yetersiz kaldığı düşünülüyor.

Oyun endüstrisinde çalışmış olan ve bugünlerde LGBT grubu Out Making Games'de çalışan Tulay McNally, oyun tasarlama süreci uzun sürdüğü için şirketlerin bazen taleplere yetişmekte zorlandığını söylüyor.

Yeni vücut tiplerinin ve özelliklerinin animasyonunun hazırlanması ve araştırılması gerektiğine dikkat çeken McNally, "Yapımcılar doğru olanı yapmak istese de teknoloji her zaman buna izin vermiyor" diyor.

Blizzard'ın gelecekte yapacağı güncellemelerde karakter özelleştirme seçeneklerini artırıp artırmayacağına dair spekülasyonlar var.

McNally, oyunları daha kapsayıcı hale getirmenin artık iyi bir iş modeli olarak değerlendirildiğini söylüyor.

"Özelleştirme imkanı önemli çünkü oyuna katılımı artırıyor" diyen McNally şöyle devam ediyor: