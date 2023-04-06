İngiltere'de pek çok şirkette kadınlar hâlâ erkeklerden daha az kazanıyor

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Yazan, Nicu Calcea

Unvan, BBC News, İş Dünyası Muhabiri

56 dakika önce

BBC'nin son araştırmasına göre, İngiltere'de erkekler hâlâ kadınlardan daha fazla kazanıyor.

Cinsiyet eşitliği için yürütülen çabalara rağmen, orta düzey çalışan kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı hâlâ 2017-2018'den bu yana aynı seviyede: Yüzde 9,4.

İngiltere'de kadınlara aynı iş için daha az ödeme yapmak yasa dışı. Yasa gereğince, 250 veya daha fazla çalışanı olan şirketler, hayır kurumları ve kamu sektörünün, cinsiyetler arası ücret farkı rakamlarını "Gender Pay Gap Service" web sitesinde yayımlaması gerekiyor.

Bu, şirketleri ücret konusunda daha şeffaf olmaya zorluyor.

İngiltere'de emeklilik şirketi PensionBee'nin CEO'su Romi Savova, bu verilerin "kötü haber" olduğunu söylüyor.

Savova, BBC Today programında, bu farkın sebebi olarak büyük şirketlerin kadınları üst düzey pozisyonlara getirmeyi önceliklendirmemesini gösteriyor.

Bankacılık ve finans sektöründe kadınlar erkek meslektaşlarından ortalama yüzde 22 daha az kazanıyor. Beş yıl öncesine kıyasla aradaki fark yalnızca yüzde 0,5 oranında daraldı.

İnşaat sektöründe ise fark yüzde 2,7 oranında daraldı. Yine de ortalama düzeyde çalışan bir kadın, bir erkeğin kazandığının sadece yüzde 78'ini kazanıyor.

Öte yandan birçok sektör için cinsiyete dayalı ücret farkı artmaya devam etti. Örneğin eğitimde 0,9 puan arttı.

Kadın hakları kurumu Fawcett Society'nin CEO'su Jemima Olchawski, tüm işverenlerin işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl geliştireceklerini belirleyen bir eylem planı oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Erkekler ve kadınlar arasında en geniş ücret farkına sahip büyük işletmeler arasında Easyjet, Lloyds Bank ve Savills var.

Easyjet'te ortalama düzeyde çalışan bir kadın, erkeklerin kazandığının yüzde 53'ünü alıyor.

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