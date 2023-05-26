İtalya’da 15 kişinin öldüğü sellerde zarar gören kitaplar dondurularak kurtarılacak

Kaynak, Getty Images

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



26 Mayıs 2023, 12:23 +03 Güncelleme 15 dakika önce

İtalya'da geçen hafta 15 kişinin ölümüne yol açan seller sonrası onarım çalışmaları sürerken zarar gören sanat eserlerini kurtarmak için de çaba gösteriliyor. Su altında kalan eski kitap ve el yazmaları, dondurma yöntemiyle kurtarılmaya çalışılıyor. Hasar alan kültürel mirasların restorasyonunu finanse etmek için müze giriş ücretleri artırılıyor.

Kuzeydeki Emilia-Romagna bölgesindeki sellerde 23 bin kişi tahliye edildi, tarım alanlarının yüzde 42’sinin sel sularından etkilendiği belirlendi.

Hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de ‘kırmızı alarm’ ilan edildi.

Sel sonrası bölgedeki kütüphane, müze ve tarihi-kültürel anıtlarda da onarım çalışmaları yapılıyor.

Sular altında kalan kıymetli kitapların kurtarılması için zamanla yarışılıyor.

El yazmaları ve antika kitaplar, dondurma işlemiyle kurtarılmaya çalışılıyor.

Kaynak, Getty Images

Forli kentindeki ruhban okulunun kütüphanesinde yer alan, 16. yüzyıldan kalma 1300’den fazla kitabın da aralarında yer aldığı kıymetli eserler, dondurulmuş gıda şirketlerinin depolarına kaldırılıyor.

Kitaplar -25 derecede, normalde meyve-sebze depolanan donduruculara taşınıyor.

Uzmanlar bu yöntemle su almış kitaplarda mantar gibi oluşumların önlenmesini ve kitapların emdikleri sudan arındırılmasını amaçlıyor.

Kıymetli kitapları kurtarma operasyonuna, bu alanda bir referans noktası olan Floransa Ulusal Merkez Kütüphanesi’nin kitap restorasyonu laboratuvarı uzmanları da katılıyor. Floransa Kütüphanesi'ndeki bu laboratuvar, kentin 1966’da yaşadığı büyük sel felaketinin ardından kurulmuştu.

Kaynak, Getty Images

İtalya Kültür Bakanlığı, bölgede 75 anıt, altı arkeolojik alan ile 12 kütüphane ve arşivin sellerde zarar gördüğünü açıkladı.

Hasar alan kültür-sanat varlıklarının onarımı için ülke çapındaki devlet müzelerine girişte ek ücret alınacak. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında müze biletlerine 1 euro zam yapılarak buradan elde edilen gelir restorasyon çalışmalarına ayrılacak.

Hükümet geçen Salı günü bölgeye 2 milyar euro’luk bir yardım paketini onaylamıştı.

Pakette, felaket bölgesinde vergi, kredi ve fatura ödemelerinin askıya alınması, işletme ve çalışanlara destek fonları yer alıyor.