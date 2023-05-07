Suriye, Arap Birliği'ne geri kabul edildi

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21 dakika önce

Suriye, 22 üyeli Arap Birliği’ne 12 yıl sonra geri kabul edildi. Karar Kahire’de birliğe bağlı ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda alındı.

Suriye 12 yıl önce iç savaşa giden süreçte birlikten çıkarılmıştı.

Bu kararla Suriye delegasyonları, birlik toplantılarına kabul edilmeye başlanacak.

Arap ülkeleri Suriye’nin birliğe kabulü noktasında farklı görüşlerdeydi.

Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri tam normalleşmeyi savunurken, Katar, tam normalleşme öncesi Suriye sorununa bir çözüm bulunması gerektiğini ileri sürüyordu.

Karar öncesi geçen hafta bir açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı, geri kabulün “uzun ve güç bir sürecin başlangıcı” olacağını söylemişti.

Pazar günü açıklanan karar, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan ve Mısır ile Arap Birliği Genel Sekreterliği’nin Suriye hükümeti ile bir iletişim kanalı kurmasını da içeriyor. Bu şekilde Suriye krizine “aşama aşama” çözüm bulunması amaçlanıyor.

Reuters haber ajansının elde ettiği karar belgesinde, atılacak adımlar arasında, Suriye’ye insani yardım aktarılmaya devam edilmesi yer alıyor.

Arap Birliği üyesi ülkeler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın 19 Mayıs’ta Riyad’da yapılacak zirveye çağrılması noktasında görüş birliğine varmaya çalışıyordu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kahire'deki toplantı

Arap Birliği nedir?

Birliğin, bağımsız bir devlet olarak kabul ettiği Filistin de dâhil olmak üzere 22 üyesi bulunuyor.

Birliğin kurulduğu dönemdeki gündemi, hâlâ sömürge olan Arap devletlerinin kurtuluşu ve Filistin’deki Yahudi topluluğunun bir Yahudi devleti kurmasını engellemekti.

Birliğin en üst organı olan Konsey, çoğunlukla dışişleri bakanları olmak üzere ülkelerin temsilcilerinden ve daimi delegelerden oluşuyor.

Mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez bir araya gelen konseyde, her bir devletin, büyüklüğünden bağımsız olarak bir oy hakkı bulunuyor.

Birliğin günlük işlerini ise genel sekreter, yönetim organı, konseyin yürütme kurulu ve özelleşmiş bakanlıklar yürütüyor.