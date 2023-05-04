Kılıçdaroğlu BBC Türkçe’de: Hangi tura kalırsa kalsın kazanacağız
14 Mayıs seçimleri için kampanyada son dönemece girilirken, adaylar günde birkaç mitingle seçmenlerine ulaşmaya çalışıyor.
Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarış, kamuoyu yoklamalarına göre kıran kırana geçiyor.
Adayı olduğu ittifakı oluşturan siyasi parti liderleri ve İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla ilk ortak mitingini İzmir’de geçen haftasonu gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, BBC Türkçe’den Selin Girit’in sorularını yanıtladı.
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