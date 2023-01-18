Çok sayıda tecavüzle suçlanan ABD'li porno yıldızı Ron Jeremy'nin cezai ehliyeti olmadığına karar verildi, dava düştü

Yazan, James FitzGerald

Unvan, BBC News

28 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ron Jeremy'nin avukatı, müvekkilinin kendisini tanımadığını söyleyince, yargı süreci askıya alınmıştı

ABD'de bir yargıç, hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçuyla dava açılan porno yıldızı Ron Jeremy'nin cezai ehliyeti olmadığına karar verdi.

Jeremy 20 yıllık bir dönem boyunca, 12'si tecavüz olmak üzere 34 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu.

Los Angeles'daki mahkemenin yargıcı, Salı günü görülen duruşmada, Ron Jeremy'ye ceza verilemeyeceğini çünkü sanığın "tedavisi mümkün olmayan nörobilişsel gerileme" yaşadığını söyledi. Jeremy duruşmaya getirilmemişti.

69 yaşındaki Ron Jeremy 2020 yılında tutuklandığından beri cezaevindeydi ve suçlamaları reddederek adını temize çıkaracağını söylemişti.

Asıl adı Ronald Hyatt olan Ron Jeremy, sinema kariyerine 1970'lerde başlamış ve yüzlerce filmde rol alarak seks filmleri alanında en tanınmış isimlerden biri olmuştu.

Hakkında hazırlanan iddianamede savcılık, Jeremy'nin 1996 ile 2019 yılları arasında, yaşları 15 ile 51 arasında değişen 21 kadına saldırdığını söylüyor.

İddianamede bu saldırıların Los Angeles barları ve gece kulüpleri ile Jeremy'nin evinde gerçekleştiği anlatılıyor.

Ron Jeremy hakkında ilk dava 2020 yılında açıldı ve bunu başka kadınların suçlamaları izledi.

Jeremy, hakkındaki suçlamaları hep reddetti.

Geçen yıl Jeremy'nin avukatının, müvekkilini ziyareti sırasında kendisini tanıyamadığını söylemesi üzerine mahkeme yargılamayı askıya almıştı.

Los Angeles Times gazetesi bu ayın başlarında Jeremy'nin "çok ileri demans" olduğu haberine yer verdi.

Yargıcın Salı günkü "cezai ehliyeti yoktur" kararı üzerine Jeremy'nin avukatı AP haber ajansına "Akli melekelerinin yerinde olmaması nedeniyle yargılanma ve adını temize çıkarma şansından mahrum kalması talihsizlik" diye konuştu.