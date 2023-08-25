HDP’nin 11 yılı: Çözüm sürecinden kapatma davasına

22 dakika önce

2012’de çözüm sürecinin kilit aktörlerinden biri olarak kurulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında, üyeleri ve yöneticilerini hedef alan soruşturmaların ardından 2021’de kapatma davası açıldı.

HDP, Kürt siyasi hareketinden çıkan ilk parti değil ama seleflerinden bir farkı var.

Çözüm süreci sırasında kuruldu, hükümet ile PKK’nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan arasında yürütülen müzakerelerde arabulucu rolünü üstlendi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 13'ten fazla oyla 80 milletvekili çıkardı.

Fakat bu seçimlerden sonra siyasi atmosfer tamamen değişti: Güneydoğu Anadolu’da çatışmalar, sokağa çıkma yasakları, bombalı saldırılar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, HDP’ye yönelik soruşturmalar ve sonunda parti hakkında açılan kapatma davası...

Tüm bu süreçte neler yaşandı? Çözüm süreci neden çöktü ve Kürt siyasetini nasıl etkiledi? HDP çözüm süreci olmadan ayakta kalabilir mi? Parti kapatılırsa Kürt siyasi hareketine ne olacak?

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP’li Kürt siyasetçi ve akil insan Abdurrahman Kurt, HDP'li Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Başak Demirtaş, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve siyaset bilimci Dr. Cuma Çiçek anlattı.

Haber / Video: Berza Şimşek