Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, ECB Başkanı Christine Lagarde

8 Eylül 2022, 15:18 +03 Güncelleme 13 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Banka enflasyonla mücadele kapsamında 75 baz puanlık faiz artışı kararı aldı. Tarihi faiz artışı kararı alan ECB, önümüzdeki toplantılarda da artışların devam edebileceği sinyali verdi.

ECB tarafından yapılan açıklamaya göre yeni faiz kararıyla birlikte 14 Eylül'den itibaren ana refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı yüzde 1,25'e; marjinal kredilendirme olanağı ve mevduata ilişkin faiz oranları sırasıyla yüzde 1,50 ve yüzde 0,75'e yükseltilecek.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yüzde 9'u aşmış durumda. Bu, ECB'nin yüzde 4,3 enflasyon hedefinin iki katından fazla.

ECB'nin revize edilen tahminlerine göre enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8,1, 2023'te yüzde 5,5 ve 2024'te yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

ECB tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyonla mücadele kapsamında faizler önümüzdeki dönemde de artırılacak.

Bu ay dolar karşısında son 20 yılın en düşük seviyesini gören euro, hala bu seviyelere yakın işlem görüyor ve değeri dolarla hemen hemen aynı.

E﻿CB geçen ay negatif faize son vermişti

ECB geçen ay 2011'den bu yana ilk kez faiz artırmış ve 2014'ten bu yana ilk kez Euro Bölgesi'nde negatif faiz dönemine son vermişti.

Küresel enflasyonla mücadele kapsamında dünyanın en büyük ekonomilerinin merkez bankaları nadir görülen faiz kararları uyguluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı sonunda politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine yükseltmişti.

İngiltere Merkez Bankası da geçen ay politika faizini 50 baz puanlık artışla 1,75’e yükseltmişti ve bu İngiltere’de son 27 yılın en büyük faiz artırımıydı.