Çok sayıda Rus s﻿eferberlik açıklamasının ardından ülkeyi terk ediyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, R﻿usya'dan kaçanlar Finlandiya sınırında kuyruk oluşturdu

43 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sabah, Ukrayna savaşı için 300 bin yedek askerin derhal göreve çağrılması emrini içeren "kısmi seferberlik" açıklamasının ardından, ülkeyi terk etmek isteyenler sınırlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Rusya'dan vizesiz gidilebilen Türkiye, Sırbistan gibi ülkelere uçak bileti fiyatları da yükseldi.

K﻿remlin savaş çağındaki erkeklerin kaçmaya çalıştığı yönündeki haberlerin abartıldığını, yanlış bilgiden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Ancak Gürcistan sınırında kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araçlarda savaştan kaçmaya çalışan erkekler de vardı.

BBC'ye konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir erkek, Putin'in açıklamasının ardından hiçbir şeyini toplamadan pasaportunu aldığı gibi sınıra gittiğini söylüyor. Çünkü savaşa gönderilme ihtimali olanlar grubuna giriyor.

Bazı görgü tanıkları Rusya-Gürcistan sınırındaki Upper Lars kontrol noktasındaki araç sırasının 5 kilometre boyunca devam ettiğini, başka bir grup ise sınırı geçmenin yedi saat sürdüğünü anlatıyor.

B﻿ölgeden çekilen videolarda bazı sürücülerin araçlarını terk ettiği görülüyor.

Gürcistan, Rusya'dan gelenlerden vize talep etmeyen komşu ülkelerden biri.

Rusya ile 1.300 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan Finlandiya ise vize talep etse de gece yönetilebilir seviyede bir trafik artışı olduğunu bildirdi.

İ﻿stanbul, Belgrad ve Dubai gibi şehirlere ise uçak bilet fiyatları seferberlik açıklamasının ardından yükseldi, bazı yönlere biletler tükendi.

R﻿euters haber ajansı, Kazakistan sınırını geçen bir tır şoförünün, Rusya tarafından trafiğin yoğun olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, ﻿Rusya'da seferberlik karşıtı gösteri yapanlar gözaltına alındı

R﻿euters ayrıca, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez seferberlik ilan ettiğini yazdı. Moskova'dan yakın ülkelere tek yön uçak bileti fiyatlarının 5 bin dolara yükseldiğini, önümüzdeki günler için çoğu havayolu biletinin tamamen tükendiğini belirtti.

Rusya'nın açıklamasından sonra M﻿oskova ve St Petersburg gibi büyük şehirlerde protestolar düzenlendi, 1.300 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İ﻿ngiltere Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, seferberliğin Rusya'nın bazı kesimlerinde iyi karşılanmadığını söyledi. "﻿Putin, ihtiyaç duyulan savaş gücünü sağlama umuduyla olası bir siyasi riski kabul etmiş oldu" denildi.

A﻿ncak bu çağrı başarılı olsa dahi seferber edilen yeni birimlerin savaşa hazır olması birkaç ay alacak.

R﻿usya yetkilileri yapılan çağrının profesyonel askerlik deneyimi olanlarla sınırlı olacağı konusunda ısrar ediyor.

A﻿ncak Rusya'da seferberliğin açıklanandan daha geniş olabileceği konusunda spekülasyonlar var.