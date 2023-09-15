Eris varyantı: Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de 9 vaka tespit edildiğini duyurdu

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30 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir Covid varyantı olan Eris’in Türkiye’de 9 kişide görüldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca, gelişmenin endişe konusu olmadığını, varyantın hasta etme gücünün düşük olduğunu kaydetti.

Fahrettin Koca, “Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.” mesajını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü Eris varyantını Omicron’un bir alt varyantı olarak tanımlandı.

2022 Ocak ayında tanımlanan Omicron, o dönem koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak değerlendiriliyordu.

Omicron varyantında hastalar hafif semptomlar gösterdiği için virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sıklıkla grip ya da soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor.

Bakan Koca, varyantın başka ülkelerde de yaygın olduğunu belirtti ve "Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız" mesajını verdi.

Omicron'un belirtileri nelerdi:

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı

Neden Eris deniyor?

Tıbbi adı EG.5 olan varyant sosyal medyada Yunan mitolojisindeki tanrıça Eris’in adıyla anılmayan başladı.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs varyantlarının tanımlandıkları ülkelerin adlarıyla anılmamaları için bu şekilde isimlendirilmelerini destekliyordu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan Doktor Meera Chand, varyantın Temmuz sonunda tanımlandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Chand, yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını da kaydediyor

Eris daha tehlikeli mi?

DSÖ yetkilileri, bu alt varyantın ciddi hastalık tehdidi yarattığını düşündürecek veri bulunmadığını kaydediyor.

Bazı testler, bu varyantın bağışıklık sisteminin savunmasından daha kolay kurtulduğunu gösterse de, bu sonuç, varyantı taşıyanların hastalığı kötü geçirdiğini göstermiyor.

İngiltere’de BBC’nin 10 Ağustos’ta yaptığı haberde, 85 yaşın üstü hastaneye yatışlarda bir miktar yükselme görüldüğü bildiriliyordu.