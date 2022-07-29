Yunan basını: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Atina’nın şikayetlerini Çavuşoğlu’na iletecek

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (solda) ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

29 Temmuz 2022, 15:33 +03 Güncelleme 45 dakika önce

Stelyo Berberakis, Atina

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Atina ziyaretinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili sorunlar da ele alındı. Yunan basını, Baerbock'un Atina’nın şikayetlerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ileteceğini yazdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Baerbock ile ikili görüşmesinde, Avrupa’nın karşılaştığı enerji sıkıntılarına karşı Avrupa Birliği’nin (AB) ortak hareket etmesi gerektiğini söylemesinin dışında, Türk-Yunan ilişkilerindeki anlaşmazlıkları da gündeme getirdi.

Yunan basınında öne çıkan haberlerde Miçotakis’in Baerbock’a, “Biz Türkiye ile aramızdaki kanalların açık tutulmasından yanayız. Görüşmelerimizin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Ancak egemenlik haklarımıza kuşku ile bakılmasını ne Yunanistan ne de Avrupa Birliği kabul edemez” şeklindeki sözlerine ağırlık verildi.

Aynı şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Baerbock ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili söyledikleri de Yunan TV ve radyo haberlerinde ilk haberi oluşturdu.

Dendias, Alman yapımı denizaltıların Türkiye’ye verilmesiyle “Doğu Akdeniz'deki silah dengesinin bozulacağından duyulan endişeleri” dile getirirken; Türkiye’yi “Yunanistan’ı savaşla tehdit eden, Kıbrıs ve diğer ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi ilkeleri çiğneyen bir ülke” olarak tanımlamasına geniş yer ayrıldı.

Dendias’ın, Rusya'nın Ukrayna işgaline gönderme yaparken Türkiye’yi de ima ederek, "revizyonist siyaset uygulayan ülkelerin asla başarılı olmaması gerektiği; revizyonizm başarılı olursa ilk kurbanlarından birinin Yunanistan olabileceği” ifadelerine basında yer verildi.

Baerbock'un gerek Miçotakis ile yaptığı görüşmesinde, gerekse Dendias ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Ege’nin karmaşık bir sorun olduğunu” kabul ederken, “Ege’deki Yunan adalarının, Yunan toprağı olması itibarıyla egemenlik haklarının hiçbir durumda tartışmaya açılamayacağını” dile getirmesi ve bu doğrultudaki görüşlerini Atina’dan hemen sonra ziyaret edeceği Türkiye’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ilk ağızdan söyleyeceğini belirtmesi Atina’da memnuniyet yarattı.

Baerbock ayrıca Türkiye ile Yunanistan’ın NATO’nun iki müttefik ülkesi olarak aralarındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini de vurguladı ve ülkelerin birbirlerinin egemenlik haklarına saygı göstermeleri gerektinin altını çizmesi de haber bültenlerinde ön plana çıkarıldı.

Yunan basınında çıkan bazı yorumlarda ise Baerbock’un, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 2020’de yaptığı gibi “Türk-Yunan anlaşmazlıkları konusunda arabuluculuk yapmaya niyeti olabileceği” vurgusu yapıldı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Baerbock ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ortak basın toplantısı düzenledi

'Almanya hata yaptı'

Yunan yayın organlarında ön plana çıkartılan diğer bir konu da Baerbock’un Yunanistan’ın iflasın eşiğine geldiği 2011 yılından itibaren “Almanya’nın Yunanistan’ın ekonomisiyle ilgili attığı sert adımların hatalı olduğunu” kabul etmesi oldu.

Baerbock’un “Almanya, Yunanistan’ın euro krizinde her şeyi doğru yapmadı. Yunanistan’ın karşılaştığı sorunları iyi kavrayamadı. Sorunlara uzaktan bakmak başka; travmaya dönüşen sorunları içten yaşayarak kavramak başka bir şey” yolundaki ifadeleri haberlerde ön plana çıkarıldı.

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