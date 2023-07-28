Nijer'de darbenin lideri sonunda ortaya çıktı

Kaynak, AFP

Yazan, Cecilia Macaulay

Unvan, BBC News

38 dakika önce

Nijer'de bir grup askerin 26 Temmuz'da televizyondan duyurduğu darbenin ardından General Abdourahmane Tchiani kendisini ülkenin yeni lideri ilan etti.

Omar Tchiani olarak da tanınan General Tchiani'nin Cumhurbaşkanlığı Muhafızları biriminin Nijer'in cumhurbaşkanını ele geçirmesiyle Çarşamba günü başlayan darbeyi düzenlediği ortaya çıktı.

Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un askeri darbeyle devrilmesi sonrası geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaştı.

Devrik lider Mohamed Bazoum, Nijer'in 1960'taki bağımsızlığından bu yana ilk seçilmiş liderdi.

Kendi muhafızları tarafından gözaltında tutulan Bazoum'un sağlık durumunun iyi olduğuna inanılıyor.

Bazoum, bölgedeki İslamcı militanlara karşı mücadelede Batılı ülkeler tarafından önemli bir müttefik olarak görülüyordu.

Fransa, darbenin liderini tanımadığını ve sadece Bazoum'u devlet başkanı olarak tanıyacağını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, "Uluslararası toplumun, anayasal düzenin ve demokratik olarak seçilmiş sivil gücün derhal yeniden kurulması yönündeki açık talebini en güçlü ifadelerle yineliyoruz" sözleri kullanıldı.

Afrika Birliği, Batı Afrika ülkeleri bloğu Ecowas, Batı ülkeleri ve Birleşmiş Milletler darbe girişimini kınayarak Bazoum'un serbest bırakılmasını istedi.

Rus paralı asker grubu Wagner ise darbeyi bir başarı olarak tanımladı.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin'nin Wagner ile bağlantılı Telegram hesabında, "Nijer'de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir" dediği aktarıldı.

BBC, Prigojin'in bu sözlerini doğrulayamadı.

62 yaşındaki General Tchiani, 2011 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Muhafız Komutanlığı'nın başında ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou tarafından general rütbesine terfi etti.

Tchiani yaptığı açıklamada, "Kötüleşen güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle askerlerin iktidarı ele geçirdiğini" söyledi.