E﻿lon Musk'ın Twitter'ı satın alacağı haberleri şirketin hisselerini uçurdu

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30 dakika önce

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın Twitter’ı satın alacağı haberlerinin ardından, Twitter hisselerinin işlem görmesi durduruldu.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynakla, Musk’ın aylar önce önerdiği ve daha sonra vazgeçtiği fiyattan sosyal medya platformunu satın alacağını belirtti.

İşlemler durdurulmadan önce şirketin hisseleri yüzde 13 yükseldi.

Satıştan vazgeçmeye çalışan Musk, bu ay Twitter’ın açtığı davada şirketle karşı karşıya gelecekti.

Musk, Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 dolar fiyat vermişti ve bu da toplam 44 milyar dolarlık bir satış anlamına geliyordu.

Ancak Musk, platformdaki bot hesapların Twitter’ın iddia ettiğinden daha fazla olduğu kaygılarını gerekçe göstererek anlaşmadan çekildi.

Twitter ise suçlamaları reddetti ve satış anlaşmasının yapılması için Musk’I mahkemeye verdi.

Bu durum yüzünden Tesla da dahil teknoloji hisselerinin fiyatlarında büyük düşüş oldu.