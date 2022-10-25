Çin’in ekonomisine dair kongreden neler öğrendik?

Çin Komünist Partisi kongresinden ülke ekonomisine dair neler öğrendik?

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43 dakika önce

Çin Komünist Partisi’nin Pazar günü sona eren kongresiyle Şi Jinping üçüncü dönemine başladı.

Aynı zamanda ülkenin siyasi açıdan en güçlü ikinci ismi, başbakan seçilmesiyle Li Qiang oldu.

Böylece Li’ye ülke ekonomisini yönetme görevi verildi.

BBC’nin ekonomi muhabiri Annabelle Liang, Çin Komünist Partisi Kongresi boyunca dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in mali yapısına dair nelerin ortaya çıktığını kaleme aldı.

Yavaş büyüme

Kongre sırasında açıklanması ertelenen Çin ekonomisinin büyüme rakamı üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 olarak geldi.

Her ne kadar bu veri Batı ekonomilerine kıyasla iyi bir sayı olsa da Çin’in yıllardır sürdürdüğü büyüme verisinden çok daha düşük.

Aynı zamanda 2022 yılı için Mart ayında saptanan yüzde 5,5 oranındaki büyümenin başarılmasını da zorlaştırıyor.

BBC’ye konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi’nin Doğu Asya Enstitüsü’nden Bert Hofman, “20. Parti Kongresi ekonomik politikaların gidişatına dair bir yön göstermedi. Çin’in arzuladığı büyümenin yeni ekonomik yaklaşımla gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği görülecek” dedi.

Kuvvetler ayrılığı zayıflıyor

Şi’nin yeni politbüro seçimleri sadakati tecrübeye tercih ettiğini gösteriyor.

Ülkenin ikinci güçlü ismi haline gelen Li Qiang’in merkezi hükümette çalışma tecrübesi olmasa da Zhejiang bölgesi ve Şanghay’ın yerel ekonomi yönetimlerinde çeşitli görevler üstlenmişti.

Özellikle de Şanghay’da yer alan büyük Tesla fabrikasının kurulmasında önemli bir rolü oldu.

Hong Kong merkezli Hang Seng Bankası’nın Çin ayağında baş ekonomist olarak çalışan Dan Wang, Li Qiang’in kuvvetli bir Şi destekçisi olmasının karar alma mekanizmasını daha verimli bir hale getireceğini söyledi.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'ten (EIU) Nick Marro ise devlet başkanı ve başbakan arasındaki daha önce dengeli olan ilişkinin zayıflamaya devam edeceğini ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha da zarara uğrayacağını aktardı.

Sıfır Covid politikası devam eder mi?

Kongre’den önce büyümeye zarar veren sıfır Covid politikasının gevşetileceğine dair beklentiler vardı.

Ancak Şi’nin konuşması da dahil olmak üzere Kongre’de üst düzey yetkililerin yaptıkları açıklamalarda bu politikanın olumlu tarafları üzerinde duruldu.

Hang Seng Bankası’ndan ekonomist Dan Wang, sıfır Covid politikasının süreceği görüşünde: “Sıfırdan daha yüksek bir vaka sayısı görmeye tahammülleri yok.”

ABD’deki Stimson Center düşünce kuruluşundan Yun Sun ise bu politikanın zayıflatılacağını düşünüyor: “Çin’in büyümeyi ve ticareti teşvik etmek için açılmayı düşündüğü biliniyor. Kontrol ve büyüme arasında bir orta yol bulmaya çalışıyor.”

İki mucize

En büyük endişeler ise Çin’in küresel ekonomiden gittikçe uzaklaştığı yönünde.

Economist Intelligence Unit'ten (EIU) Nick Marro, Çin’in ABD’den uzaklaşmasının en büyük zorluklardan biri olduğu fikriyatında.

Marro’ya göre ABD’nin uygulamaya başladığı gümrük kontrolleri sadece Çin’in teknoloji hedeflerine değil aynı zamanda iç piyasadaki teknoloji sektörüne de darbe vuruyor.

Pazar günü yaptığı konuşmada ise Şi, ülkesinin uluslararası ticarete açık kalacağını aktardı.