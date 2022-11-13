Liverpool neden satışa çıktı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Liverpool taraftarları bir satış öncesinde kendilerine de danışılmasını talep ediyor

bir saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un sahipleri bu hafta kulübü satabileceklerini açıkladı.

Kırmızıları 2010’da 300 milyon sterline satın alan Fenway Sports Group, “yeni hissedarlardan teklif beklediklerini” duyurdu.

Geçen sezonu ikinci sırada bitiren Kırmızılar bu sezon da Premier Lig’de sekizinci sırada alıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi Finali’nde 1-0 yenildikleri Real Madrid’le bu yıl da aynı şampiyonanın son 16 turunda karşılaşacaklar.

4 milyar sterline kadar çıkabilecek bu potansiyel satışın arka planını inceledik.

FSG dönemi başarılı mıydı?

Boston Red Sox beyzbol ekibinin de sahibi olan ABD’li şirket Fenway Sports Group (FSG), bu süreçte Liverpool’un hem sahada hem de stadyum dışında başarısı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

12 yıl önce kulübü almalarından bu yana Kırmızılar sekiz kupa kazandı. Bunların altısı, 2015’te Jürgen Klopp’un menajerliğe getirilmesinden sonra geldi.

Alman teknik adam göreve geldikten sonra kulübe Şampiyonlar Ligi kupasının yanı sıra 30 yıl aradan sonra ilk lig kupasını da kazandırdı.

Liverpool o tarihten itibaren Virgil van Dijk ve Alisson Becker gibi dünyanın en pahalı defans ve kalecilerini renklerine katmanın yanı sıra daha uygun bedelle aldığı Mohamed Salah gibi futbolculardan da birer dünya yıldızı yaratmayı başardı.

300 milyonluk satış bedelinin çoğu, kulübün eski sahipleri George Gillett ve Tom Hicks tarafından bankalara olan borçları ödemek için kullanıldı.

2017-18 sezonunun sonunda Kırmızılar vergi öncesi 106 milyon dolar kâr etti.

Kulübün yeni sahipleri stadı Stanley Park’a taşımak yerine Anfield’da kalıp, tribünleri büyütmek için 115 milyon sterlinlik bir kredi sağladı.

Eylül 2016’da biten bu inşaat, kapasiteyi 54 bine çıkardı.

Önümüzdeki yıl tamamlanacak bir diğer proje ise stada 7 bin yeni koltuk ekleyecek.

Yenilenen antrenman tesisinin maliyeti ise 50 milyon sterlin oldu.

Yanlış giden şeyler var mıydı?

Sahada başarılar kazanılırken saha dışında bazı tartışmalı olaylar da yaşandı.

2016’daki bilet fiyatı artışı girişimi ve Covid-19 kısıtlamaları sırasında futbolcu olmayan kulüp çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidilmesi planı büyük tepkiler üzerine iptal edildi.

Liverpool ismini ticari marka olarak kaydettirme adımı ise Fikri Mülkiyet Ofisi’nden geri döndü.

Kulüp kıta çapında eleştirilerin hedefi olan Avrupa Süper Ligi girişiminin de bir parçasıydı.

Son dönemde zengin devletlerin satın aldığı PSG (Katar), Manchester City (BAE) ve Newcastle (Suudi Arabistan) gibi kulüplerle rekabet etmek gittikçe zorlaştı.

Geçen ay Manchester City karşısına çıkmadan önce bir söyleşi veren Jürgen Klopp da “Finansal olarak ne isterlerse yapabilecek üç kulüp var” demişti.

Klopp, Liverpool’un transfer pazarında “biraz daha fazla risk alması gerektiğini” de söylemişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, FSG Başkanı John Henry yedi yıl önce Jürgen Klopp’la çalışmaya başladı

Neden şimdi satıyorlar?

Kieran Maguire, Futbol Finansı Uzmanı

İki, üç yıldır kulübe gösterilen ilginin artmasının ardından Liverpool’un sahipleri pazarı yoklamak istedi. Peki satın almak isteyen çıkar mı?

Hızla alıcı aranan Chelsea’ye 200’den fazla talip çıkmıştı.

Bunu gören FSG, Liverpool gibi büyük bir markaya, alış fiyatları olan 300 milyon doların çok daha üstünde bir fiyat biçebileceklerini düşündü.

Şu anki tablo, ya satış yapacakları ya da birkaç yıl daha kulübü ellerinde tutup daha yüksek bir fiyata satmaya çalışacaklarını gösteriyor.

FSG son yıllarda Liverpool’u bir marka olarak istikrarlı bir şekilde geliştirdi. Oyuncu seçimini verilere dayalı bir şekilde yapan kulüp son 7-8 yılda Manchester City, Manchester United ve Chelsea’den yarım milyar sterlin daha az harcamasına rağmen başarılı oldu.

Taraftarlar kulübün bir sonraki sahibinin de FSG gibi başarılı olup olmayacağını endişeli bir şekilde düşünecek.

Kim alabilir?

Futbol Finansı Uzmanı Kieran Maguire, Liverpool’un sezon sonuna kadar satılma ihtimalinin yüzde 60 olduğunu düşünüyor.

Liverpool Üniversitesi’nde ders veren Maguire “Kulüple ilgilenenler muhtemelen Amerikan yatırımcılar olacak. Sterlin değer kaybetti ve bu durum onlar için daha da cazip” diyor ve ekliyor:

“Çin hükümeti şirketlerin futbola yatırım yapmasını istemiyor ve bu yüzden oradan bir yatırımcı geleceğini tahmin etmiyorum.”

Kırmızıların Premier Lig’deki rakiplerinden Chelsea, Mayıs ayında ABD’li yatırımcı Todd Boehly ve Clearlake Capital’ın liderliğindeki konsorsiyuma 4,25 milyar sterline satılmıştı.

Magiure, “Chelsea’nin satış fiyatı önümüzdeki 10 yılda 1,75 milyar sterlinlik bir harcama vaadini de içeriyordu o yüzden aslında gerçek fiyatı 2,5 milyar sterlindi. Liverpool daha büyük bir stada, daha fazla ciroya ve daha az maliyete sahip. Bu yüzden 3,5-4 milyar sterlinlik bir fiyata satılabilir. Ülke içinde bu parayı verebilecek bir alıcı olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Liverpool 2020’de, 30 yıldaki ilk lig kupasını kazandı

Taraftarlar ne düşünüyor?

Liverpool kulübü hakkında içerik üreten Anfield Wrap kolektifinden Harriet Prior, herkesin hisleri farklı olsa da taraftarlara danışılmasının önemli olduğunu söylüyor:

“Satış haberi herkesi şaşırttı. İnsanlar gergin ve endişeli. Önümüzdeki ayların hareketli geçmesini bekliyoruz.

“Hisler ikiye bölünmüş durumda. Taraftarlar transfere sınırsızca para harcayabilmeyi ister fakat kulübü yabancı bir devletin satın alması ve onunla birlikte gelecek şeyleri de istemezler.

“FSG dönemi başarılı geçti ve şimdi taraftarlar bunun sürüp sürmeyeceği konusunda endişeli.

“Liverpool’u geçiş dönemindeki bir takım olarak niteleyebiliriz ve odakların yeni sahipliğe kayması, sahadaki performansı da etkileyebilir.

“Ne olursa olsun taraftarların seslerinin duyulması gerek.”

Liverpool’un taraftarlar birliği Spirit of Shankly de kulübe bir mektup yazarak bu talebi dile getirdi: