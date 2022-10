Bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi bir gözünü kaybetti

40 dakika önce

Ağustos ayında New York’ta bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi’nin bir gözündeki görme yetisini kaybettiğini ve bir elini de kullanamadığı bildirildi.

Kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” romanı nedeniyle, elli yıllı aşkın edebiyat kariyeri boyunca ölüm tehditleri alan Rüşdi, 12 Ağustos’ta New York’ta katıldığı bir program sırasında sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğradı.

Salman Rüşdi kimdir?

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.