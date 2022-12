Katı Kişi Sendromu'na yakalanan Celine Dion, konserlerini erteledi

Titanic film müziklerindeki "My Heart Will Go On' şarkısıyla en iyi şarkı Oscar'ını kazanan Celine Dion, 2014'te eşi René Angélil'in kanserle mücadele ettiğini belirterek, kariyerini süresiz olarak askıya aldığını açıklamıştı.