Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı, HÜDA PAR adayları seçime AKP listelerinden girecek

Kaynak, DHA

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



24 Mart 2023, 18:30 +03 Güncelleme 28 dakika önce

Siyasi partilerin ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimine saatler kala, son anda varılan uzlaşmayla Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakı’na katıldı.

Varılan uzlaşma doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ile YRP’den oluşan ve genel başkanların imzasını taşıyan Cumhur İttifakı protokolü, parti yöneticileri tarafından YSK'ya sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verme kararı alan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) adayları ise seçime AKP listelerinden girecek.

Cumhur İttifakı'nın protokol metnini AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

AKP ve YRP'nin uzlaştıkları 8 maddelik ittifak protokolünü ise iki partinin genel sekreterleri imzaladı. Ancak YRP nin protokol metninin sadece son maddesi ve imza bölümünü kamuoyu ile paylaşması dikkat çekti.

Kaynak, Yeniden Refah Partisi

AKP’den son dakika hamleleri

AKP ile yürütülen ittifak görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine geçen hafta seçime tek başına girme ve kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olma kararını açıklayan YRP lideri Fatih Erbakan da adaylık için imza toplamaya da başlamıştı.

Fatih Erbakan, ittifak protokolünün sunulmasına kısa süre kalana kadar yürütülen görüşme sonrası ittifak masasına geri döndü.

Erbakan’ın katıldığı bir televizyon programında, AKP ile yeniden ittifakı değerlendirmeye açık kapı bırakması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda AKP kurmaylarının harekete geçtiği ve hızlı bir görüşme trafiği yürütüldüğü öğrenildi.

Varılan uzlaşma doğrultusunda YRP’nin kendi adıyla ittifakta yer alması kararlaştırıldı.

YSK önünde açıklama yapan YRP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, “14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin bekası için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık” dedi.

Kaynak, @rprefahpartisi Fotoğraf altı yazısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise ittifakın dört partiden oluştuğunu duyurdu:

“Seçimlere, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır.”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Genel Başkanları Mustafa Destici’nin de ittifakın genişlemesi için katkıda bulunduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk milleti sandıkta birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar cumhurbaşkanı olma görevini verecek” dedi.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise şu görüşleri dile getirdi:

“Cumhur İttifakı adı altında yol almaya inşallah devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli bir duruşun resmidir.”

Kaynak, @HurDavaPartisi

HÜDA PAR: Milletvekili adaylarını AKP listesinden göstereceğiz

Cumhur İttifakı’nın protokolünü YSK’ya sunduğu saatlerde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise İstanbul’da basın toplantısı düzenleyerek tutumlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın seçilmesi için çalışacaklarını belirten Yapıcıoğlu, milletvekili adaylarını ise AKP listelerinden göstereceklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı’nı genişletme kararı alan AKP, HÜDA PAR ve YRP’ye ittifak önerisi götürmüştü.

Ancak 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın revize edilmesi, zinanın suç sayılmasını da içeren 30 maddelik talep listesini gündeme getirmesi AKP içinde de tartışma konusu olan YRP ile ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

YRP Genel Başkanı Erbakan, Habertürk TV’de “AK Parti bizim mutabakat protokolü imzalanması talebimize sıcak bakmadı” diyerek ittifakın gerçekleşmeme nedeninin 6284 sayılı yasa olmadığını söylemişti.

Ancak Erbakan aynı programda, talep listelerini tartışmaya hazır olduklarını belirterek, “Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diyerek görüşmeye açık kapı bırakmıştı.

AKP kulislerinde ise YRP’nin 23 milletvekilliği istemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu.

Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine Erbakan geçen hafta partisinin seçime tek başına gireceğini kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış, YSK’ya başvurarak imza sürecini başlatmıştı.

İttifakta uzlaşma sağlanmasının ardından Erbakan cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.