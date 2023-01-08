Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre ve başkanlık sarayını bastı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

50 dakika önce

Brezilya’da başkanlık seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro’nun taraftarları, başkentteki Kongre binasını ve başkanlık sarayını bastı. Basılan devlet kurumları arasında bazı bakanlıklar ve Yüksek Mahkeme de yer alıyor.

Ülkede Ekim ayında yapılan seçimler sonrası Devlet Başkanı Lula geçen hafta yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Bolsonaro taraftarları aylardır Kongre binası önünde eylemdeydi. Bu gruplar orduya da darbe çağrısı yapıyordu.

Bazı Bolsonaro taraftarları bu yönde bir delil olmamasına karşın seçimlerde hile yapıldığına inanıyor.

Baskınlar sırasında Devlet Başkanı Lula Sao Paolo’da bulunuyordu.

Başkent polisi saldırı sonrası Kongre binasında güvenliğin yeniden sağlandığını duyurdu. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

GloboNews televizyon kanalı 170 saldırganın gözaltına alındığnı bildiriyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

Binanın içinden gelen görüntülerde, duvarlara yazılar yazıldığı görülüyor.

Benzer şekilde basılan başkanlık sarayınının bir bölümünün de harabeye çevrildiği aktarılıyor.

Devlet Başkanı Lula, Kongre baskıncılarının birer birer tespit edilip yargı önüne çıkarılacağı sözünü verdi.

Lula baskıncıları da “faşist fanatikler” olarak tanımladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

BBC’ye konuşan Brasilian Report yayın organından Euan Marshall başkentte böyle bir olayı engelleyecek bir polis varlığı olmadığını söyledi.

Ulusal Muhafızların da düzeni yeniden sağlamak için devreye sokuldu.

Devlet kurumlarının yer aldığı başkentin merkezinde sivillere 24 saat için kapatıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Brezilya'nın başkenti Brasília'daki olaylar

Bolsonaro Ekim ayının sonunda yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyordu. Lula’nın yemin törenine de gelenek olmasına karşın katılmadı ve ülke dışına çıktı.

67 yaşındaki eski başkan eski ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı ile de biliniyor.

Brezilya’da yaşananlar Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası 6 Ocak 2021’de Washington DC’de yaşanan Kongre baskını ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Lula daha önce hakkındaki bir yolsuzluk dosyasından tutuklanmış ve seçime girmesi engellenmişti.Fakat bu dosyadan 2021’de aklandı.