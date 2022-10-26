5﻿0 yıldır yıkanmayan İranlı adam, ilk banyosundan sonra 94 yaşında öldü

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Y﻿erel medya, İranlı adamın su ve sabundan korktuğunu söylüyor.

47 dakika önce

İran’da 50 yıldan fazla zamandır “hasta olurum” korkusuyla hiç banyo yapmamış bir adam, ilk kez yıkandıktan aylar sonra öldü.

Amou Haji isimli 94 yaşındaki adam, medya tarafından “dünyanın en kirli adamı” olarak anılıyordu.

Haji, 50 yıldan fazla bir süre su ve sabun kullanmayı reddetti.

İran’ın güneyindeki Fars bölgesinde yaşayan adamın köylüleri, defalarca kez Haji’yi banyo ettirmeye kalktı ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

Ancak yerel medyanın aktardığına göre Haji, birkaç ay önce baskılara boyun eğerek yıkanmayı kabul etti

İran’daki IRNA ajansı, Haji’nin yıkandıktan kısa bir süre sonra hastalandığını ve geçen Pazar günü de öldüğünü aktardı.

2014 yılında Tehran Times’a bir röportaj veren Haji, en sevdiği yemeğin kirpi olduğunu ve de köylüleri tarafından tuğladan yapılan bir kulübede yaşadığını söylemişti.

IRNA, yıllarca banyo yapmamış adamın teninin kir ve irinle kaplandığını, çürümüş et yediğini ve de eski bir yağ tenekesinden sağlıklı olmayan sular içtiğini aktardı.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Haji'nin ailesi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşlı adama ölene kadar köylüleri göz kulak oldu.

Bir sigara tiryakisi de olan Haji’nin birden fazla sigara içtiği zamanlar da fotoğraflandı.

Haber ajansına göre, Haji yıkanmak ve içmek için kendisine temiz su teklif edildiğinde de üzülüyordu.