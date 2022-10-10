Rusya, Kırım’daki köprü saldırısından ötürü Ukrayna'yı 'terörizmle' suçladı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Putin, Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin ile yaptığı toplantıdan sonra saldırıdan ötürü Ukrayna'yı suçladı

6 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ile Rusya arasındaki geçişi sağlayan köprüye yapılan saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutarak bunun bir ‘terör eylemi’ olduğunu öne sürdü.

Putin, Ukrayna’nın istihbarat servisinin Rusya altyapısının önemli bir kısmını hedefine aldığını aktardı.

Rus yetkililer, patlamada üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumartesi günü Rusya’yı Kırım yarımadasına bağlayan tek köprüde yaşanan patlamanın ardından Rusya, köprü üzerindeki güvenliği sıklaştırmıştı.

Rusya, Kırım’ı 2014 yılında ilhak etti.

Ukrayna, saldırının arkasında olduklarına dair bir açıklama yapmazken U﻿krayna lideri Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Putin’in iddialarını “Burada tek bir terörist devlet var, onun da hangisi olduğunu tüm dünya biliyor” diyerek reddetti:

“Putin, Ukrayna’yı terörizmle mi suçluyor? Bu kadarı Rusya için bile fazlasıyla gülünç.”

Rus medyasının “yüzyılın inşaatı” olarak adlandırdığı köprüden Rusya’nın askeri teçhizatı, silahları ve askerleri geçiş sağlıyor.

Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Alexander Bastrykin ise saldırının gerçekleşmesinde Rus vatandaşlarının ve bazı yabancı devletlerin rol oynadığını öne sürdü.

Bastrykin, patlayan kamyonun Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Kuzey Odesa ve Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar bölgesinden geçtiğini aktardı.

Diğer yandan Kerç Boğazı’ndaki köprü saldırısından bir gün sonra, Pazar sabah saatlerinde Rusya’nın ilhak ettiğini açıkladığı bir diğer bölge olan Zaporijya’da Rus güçleri füze saldırısı düzenledi.