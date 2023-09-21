İtalya’nın Sardinya adasını ‘kurtarmak için’ Kırgız çobanlar aranıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sardinya'nın dünyaca ünlü "pecorino sardo" peyniri, koyun sütünden yapılıyor.

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma

bir saat önce

İtalya'nın Sardinya adasında küçük yerleşimlerin yok olmasını önlemek ve peynir üreticiliği gibi geleneklerin devamını sağlamak için Kırgız çobanlar aranıyor.

İtalyan Ziraatçılar Birliği Coldiretti'nin girişimiyle İtalya ve Kırgız hükümetleri arasında ilk aşamada yaklaşık 100 çobanın Sardinya'ya yollanması için anlaşmaya varıldı.

Coldiretti, 6 bin km uzaktan çoban getirtme kararının gerekçesini, Kırgızistan'ın Sardinya'ya benzer çobanlık, süt ürünleri ve at yetiştiriciliği geleneğine sahip olmasıyla açıklıyor.

Sardinya adasının tipik süt ürünleri arasında en bilinenlerden biri koyun sütünden yapılan "pecorino sardo" peyniri.

Adadaki çobanların yaşlanması ve gençlerin de buradan ayrılması nedeniyle yabancı çoban getirilmesi formülüne başvuruldu. Coldiretti projeyi, "Sardinya’yı kurtarmak için Kırgız çobanlar geliyor" başlıklı bir açıklamayla duyurdu.

Ziraatçılar birliği, "Sardinya’nın çiftliklerini ve tarım-gıda geleneklerini kurtarmak ve aynı zamanda terk edilme riski altındaki şehir ve kırsal bölgeleri yeniden nüfuslandırmak için tarım işlerinde yetkin genç Kırgız çobanlar aileleriyle birlikte adaya gelecek" dedi.

Şimdi Kırgızistan Çalışma Bakanlığı’nın İtalya’ya gönderilecek çobanları seçmek üzere iş ilanı sürecini başlatması bekleniyor.

Sardinya’ya gidecek çobanların 18-45 yaşları arasında olması isteniyor.

Seçilecek 100 Kırgız çobanın aileleriyle birlikte adadaki küçük yerleşim birimlerinde boş kalan evlere yerleştirilmeleri planlanıyor. Çobanlara ve ailelerine, "bölgenin sosyal dokusuna entegrasyon" için eğitim de verilecek.

Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu Sardinya adası 48’in üzerindeki yaş ortalamasıyla İtalya’nın en yaşlı bölgelerinden. Doğumlardaki azalmanın ve nüfusun yaşlanmasının da etkisiyle özellikle küçük kasabalar ve kırsal kesimlerin terk edilmesi sorunu Sardinya’da da yaşanıyor.