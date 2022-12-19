Fotoğraflarla Arjantin'de Dünya Kupası kutlamaları

Kaynak, Getty Images

19 Aralık 2022, 08:03 +03 Güncelleme bir saat önce

Arjantin, 1986’dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nı kazanmanın sevinci yaşıyor.

2022 Katar Dünya Kupası finalinde Fransa karşısında penaltı atışları sonrasında elde edilen galibiyet, başta başkent Buenos Aires olmak üzere ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Plaza de la República'daki Dikilitaş'ta havadan çekilen fotoğraflarda toplanan uçsuz bucaksız bir kalabalık görülüyor.

Yüz binlerce kişinin bir araya geldiği meydanda, tarihi anıta maça ve zafere dair görseller de yansıtıldı.

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Reuters haber ajansına konuşan taraftarlardan Joaquin Ocampo, takımlarının sahada her şeylerini verdiğini ve bu yüzden onlara minnettar olduğunu söyledi.

Valentina Garcia isimli taraftar ise “Çok mutluyum. Babam, ‘Arjantin’in Dünya Kupası’nı kazandığını görmek isterim’ derdi. Şimdi gidip kutlamaları onunla yapacağım” dedi.

Kaynak, Getty Images

Bir diğer taraftar Rogelio Vazquez ise zaferin elde ediliş şekli nedeniyle bir miktar sitemliydi:

“Çok daha rahat bir şekilde kazanabilirdik. Ama acı çekmeyi seviyoruz. Gelgelelim acı çektiğinizde, sonunda sahip olduğunuz mutluluğunuz da artıyor. Bravo Arjantin!”

Kaynak, Getty Images

Kaynak, Getty Images

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de zaferi “Daima bir arada, daima kenetlenmiş… Dünya Şampiyonuyuz. Daha fazla söze gerek yok” diyerek kutladı.

Üç kez bu kupayı kaldırmış dünya futbolunun efsanelerinden Brezilyalı Pele, “Messi, hak ettiği gibi ilk Dünya Kupası’nı kazandı. Sporumuzun geleceği için bu gösteriyi izlemek ne büyük bir hediyeydi. Tebrikler Arjantin! Eminim, Diego (Maradona) şimdi gülümsüyordur” dedi.

Kaynak, Getty Images

Tenis sporunun efsanelerinden Roger Federer ise Lionel Messi’ye duyduğu hayranlığı bir kez daha dile getirdi ve “Seni izlemek büyük bir ayrıcalık” dedi.

İskoç tenisçi Andy Murray de Federer gibi Messi’den övgüyle bahsetti:

“Messi tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? Futbol bir kenara bırakın. Ne adam ama!”

Kaynak, Getty Images