F﻿IFA Başkanı Infantino Batı'yı Katar konusunda iki yüzlülükle suçladı

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bir saat önce

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’nın başlamasına bir gün kala yaptığı uzun bir konuşmayla, Batı’nın Katar’daki insan hakları ihlallerini ele alırken ‘iki yüzlülük’ yapmakla suçladı.

Doha’daki basın toplantısında yaklaşık bir saat konuşan Infantino, Katar’ı heyecanlı ifadelerle savundu.

Turnuva, Katar’ın, göçmen işçi ölümleri ve LGBT hakları ile ilgili tartışmalı tutumu gölgesinde başlıyor.

İsviçre doğumlu olan Infantino, Batılı ülkelerin, Katar’daki göçmen işçi problemlerini dile getirmek yerine kendi tarihlerinde yaptıkları için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Turnuvanın başlamasına iki gün kala alınan stadyumda alkol satılmaması kararı ile ilgili de konuşan Infantino, “Eğer bu en büyük mesele ise ben istifa edip plaja yatmaya gidiyorum” dedi.

FIFA Başkanı, kararın Katar ve FIFA tarafından ortak alındığını savundu.

Stadyumlarda alkol yasağının İspanya, Portekiz gibi ülkelerde de olduğunu söyleyen Infantino, “Müslüman ülke olunca büyük bir problem oluyor! Bu son dakika değişikliğinin sebebi, o ana kadar yapıp yapamayacağımızı görmekti” dedi.

“Bugün Katarlı hissediyorum”

FIFA Başkanı basın toplantısına da “Bugün güçlü duygular içindeyim. Bugün Katarlı hissediyorum, Arap hissediyorum, gay biri gibi hissediyorum, engelli biri gibi hissediyorum, göçmen bir işçi gibi hissediyorum” cümlesiyle başladı.

Infantino Avrupa ve Batı ülkeleri için konuştuğunu söyleyerek, “ahlak dersi vermeden önce geçmiş 3 bin yılda yaptıklarımız ve gelecek 3 bin yılda yapacaklarımız için özür dilemeliyiz” dedi.

54 dakika konuşan Infantino’nun şunları söyledi:

“Eğer Avrupa bu göçmenlerin kaderini gerçekten önemsiyorsa, Katar’ın yaptığı gibi hukuki yollar açarak, bu kişilerin Avrupa’ya çalışmaya gelmesinin önünü açar. Onlara bir gelecek ve biraz umut sağlar.

“Eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Hepimiz kendimizi eğitmeliyiz, birçok şey mükemmel değil ama değişim zaman alır.

“Bu tek taraflı ahlak dersi ise sadece ikiyüzlülük. Neden kimsenin burada 2016 yılından bu yana yaşanan gelişimi görmek istemediğini anlamıyorum.

“12 yıl önce verilen bir karar nedeniyle eleştirileri kabul edebilmek kolay değil. Katar hazır ve bu en iyi Dünya Kupası olacak.

“Benim Katar’ı savunmam gerekmiyor. Onlar kendilerini savunabilirler. Ben futbolu savunuyorum. Katar birçok alanda ilerleme kaydetti.

“Ben elbette Katarlı değilim, Arap değilim, Afrikalı değilim, gay değilim, engelli ya da göçmen işçi değilim. Ama onları anlıyorum çünkü yabancı bir ülkede, bir yabancı olarak ayrımcılığa uğramak ne demek biliyorum.

Infantino sözlerinin devamında göçmen işçileri anladığını söylerken, İsviçre’de bir İtalyan olarak doğduğunu ve kızıl saçları, çilleri nedeniyle alaya alındığını anlattı.

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Infantino sözlerinin devamında Katar’ın göçmen işçilerin koşullarını düzeltmek için yaptıklarını anlattı ve kaza geçiren çalışanlara tazminat verilmesinin yasa ile güvence altına alındığını söyledi.

Guardian gazetesi Şubat ayında yaptığı haberde, Katar’ın Dünya Kupası’nın ev sahibi olacağı açıklandığından bu yana 6500 göçmen işçinin hayatını kaybettiğini haberleştirmişti.

Bu sayı, Katar’da büyükelçilikleri olan ülkelerden elde edildi.