Himalayalar'da çığ felaketi: En az dört dağcı öldü, onlarca dağcı kayıp

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Felaket, Uttarkhand eyaletindeki dağların zirvesinde yaşandı.

bir saat önce

Hindistan’da Himalaya Dağları’nda dört dağcı çığ düşmesi sonucu ölürken, onlarca kişi de kayboldu.

Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde yaşanan olayda, zirveden inişe geçen 34 öğrenci dağcı ve 7 eğitmen yüksek irtifada yön bulma eğitimi görüyordu.

Sekiz kişinin kurtarıldığı ve diğerlerinin de bir buzul yarığında mahsur kaldıkları belirtildi. Kötü havanın kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği söylenirken, Hint medyası ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini bildirdi.

Dağcı grubunun yakındaki Nehru Dağcılık Entitüsü’nden geldiği ve çığ düştüğü sırada 5.760 metrelik Draupadi Danda – 2 zirvesinden inişe geçtikleri açıklandı.

Kurtarma görevlisi Ridhim Aggarwal “Mahsur kalan 33 kişiden dördünün öldüğü teyit edildi. Sekiz kişi kurtarıldı, geri kalanlarsa yarığın içinde mahsur halde“ dedi.

Aggarwal ayrıca kurtarma çalışmalarının hava izin verdiği sürece devam edeceğini ifade etti.

Daha önce Eyaletin Emniyet Müdürü Ashok Kumar “Hint Hava Kuvvetleri, dağın etrafında gözlem uçuşları yapıyor. Ulaşılması kolay bir yer değil” demişti.

Savunma Bakanı Rajnath Singh de “Kıymetli yaşamların kaybedilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu” belirtti.

Bir hafta önce ABD’li ünlü dağcı Hilaree Nelson’un cesedi de Nepal’deki Himalaya Dağları’nda bulunmuştu.

Kuşağının en büyük dağcılarından biri olarak kabul edilen Nelson’ın Manaslu Dağı’nın zirvesine ulaştıktan sonra, derin bir yarığa düştüğü açıklanmıştı.