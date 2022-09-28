Hollanda işte Covid’e yakalanan sağlık çalışanlarına 15 bin euro tazminat ödeyecek

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Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda hükümeti, koronavirüs salgının ilk dalgasında işyerinde Covid'e yakalanan ve bu nedenle uzun süreli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarına, bir defaya mahsus 15 bin euroluk tazminat ödemeye hazırlanıyor.

Uzun Süreli Bakım ve Spor Bakanı Conny Helder, ödeneğin, maluliyet yardımı veya geçiş planı olarak değil, “sağlık çalışanlarının yaşadığı acıların tanınması" amacıyla hazırlandığını söyledi.

Hükümetin hazırladığı “isteğe bağlı tazminat” planı, 2020’nin Mart ve Haziran ayları arasında Covid hastalarına doğrudan bakım sağlayan, yakından ilgilenen ve bu süreçte kendileri de hastalanarak uzun süreli şikayetler yaşayan sağlık çalışanlarını kapsıyor.

Bakan Helder, koronavirüs salgınını ilk dalgası sırasında büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarının, Covid sonrası uzun süreli şikayetlerin ciddi sonuçlarını yaşamasını üzücü bulduklarını söyledi.

Hollandalı bakana göre, bu nedenle hükümet, bu sağlık çalışanları için bir şeyler yapılıp yapılamayacağını araştırdı.

Bu kapsamda, ilk dalgada iş yerinde Covid’e yakalanan ve uzun süre sağlık sorunları yaşayan personele bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin euro ödenmesi kararlaştırıldı.

Hükümetin “sağlık çalışanlarının yaşadığı acıların kabulü” amacıyla hazırladığı öneri, Çarşamba günü Danıştay’a gönderildi.

Hükümet, Danıştay'dan böyle bir genel ödeneğin yasal dayanağı ve istenmeyen bir emsal oluşturup oluşturamayacağı konusunda tavsiye istedi.

Hükümet ayrıca bu miktarın diğer devlet yardımlarına kıyasla adil olup olmadığını değerlendirmesini de talep etti.

Hükümetin kararıyla daha önce gençlik bakımında şiddet mağdurları ile Srebrenitsa katliamı sırasında bölgede görevli Hollanda birliği (Dutchbat 3) personeli ve trans bireylere 5 bin euro, Q humması hastalarına da 15 bin euro tazminat ödenmişti.

Danıştay’ın tavsiyesi doğrultusunda hükümet, öneriye son şeklini vererek hızla hayata geçirmek istiyor. Bu nedenle, Danıştay’dan mümkün olan en kısa sürede görüşünü bildirmesini talep etti.

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S﻿endikalar yetersiz buluyor

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, hükümetin tazminat planını yetersiz buluyor.

Covid sonrası uzun süreli şikayetleri bulunan sağlık personeline ödeneğin hızlı ve cömert biçimde verilmesi gerektiğini belirten sendikalar, düzenlemenin, sadece ilk dalga değil tüm salgın boyunca Covid’e yakalanan ve uzun süre sorun yaşayan sağlık çalışanlarını da kapsaması gerektiğini savunuyor.

Sendikalar göre, sadece ilk dalgada değil, sonrasında da hastalanan ve hala Covid’e bağlı akciğer sorunlarıyla mücadele eden sağlık çalışanları, korunmasız işe gitmek zorunda kaldı.

Sağlık çalışanları sendikaları, tazminat planını, "Salgın sırasında ateş hattında olan insanların yüzünn bir tokat daha atıldı” diye değerlendiriyor.