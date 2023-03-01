EYT düzenlemesi Meclis'te kabul edildi: 'İlk maaşlar Nisan ayında ödenecek'

Kaynak, DHA

23 dakika önce

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylelikle prim gün sayısını ve çalışma sürelerini dolduranlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsayan teklife göre, bu tarih öncesinde sigortalanmış kişiler, kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT kapsamında ilk maaşların Nisan ayında yatırılacağını duyurdu.

Bakanlık, "Vatandaşlar yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak" açıklamasını yaptı.

Düzenlemeyle birlikte işverene kıdem tazminatı için kredi desteği de sağlanacak.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, daha önce teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Meclis'te gazetecilere konuşan Akbaşoğlu, düzenlemeyle bu yıl 2 milyon 250 bin, toplamda ise 5 milyon çalışanı ilgilendirdiğini söylemişti.

Düzenlemenin dört maddeden oluştuğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Prim gününü dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde emekli olabilecek" diye konuşmuş ve şöyle devam etmişti:

"İster BAĞ-KUR'lu, ister SSK'lı, ister Emekli Sandığı hangi noktada olursa olsun bu konuda emeklilikte yaşa takılma meselesi bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren artık tarihe karışmış olacak. 8 Eylül 1999 bu tarih dahil olmak üzere yani 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek."

Akbaşoğlu, maaşların en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liradan başlayacağını da aktarmıştı.

Kaynak, DHA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, sigortalı çalışırken 8 Eylül 1999'daki bir yasal değişiklikten sonra emekli olma koşulları büyük oranda değişen kişilere deniyor.

Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olanlar, getirilen yaş zorunluluğu sebebiyle emekli olamamıştı.

Kanundaki değişiklik öncesi kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 5 bin gün prim şartı ve 25 yıl sigortalılık süresi yeterliydi.

Kaynak, DHA

Dolayısıyla 18 yaşında çalışmaya başlayan bir kadın 38, 18 yaşında çalışmaya başlayan bir erkek ise 43 yaşında emekli olabiliyordu.

1999 yılında yapılan değişiklikle ise kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde 60 olmuş; 2008 yılında ise ilk kez sigortalı olarak işe başlayacaklar için emeklilik yaşı 65’e yükseltilmişti.