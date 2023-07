Şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin 76 yaşında hayatını kaybetti

Gainsbourg ile birlikte seslendirdikleri 'Je t'aime... moi non plus' hit parçası onu uluslararası üne kavuşturdu.

Çift 1981'de ayrıldı ve Birkin oyunculuk ve şarkıcılık kariyerine 1983'te ‘Baby Alone in Babylone’ ve 1990'da ‘Amour des Feintes’ gibi albümler çıkararak devam etti.

Birkin'in 1966 yapımı ‘Blow Up’, 1978 yapımı ‘Death on the Nile’ ve 1982 yapımı ‘Evil Under the Sun’ gibi filmlerde yer aldı.