Rusya: Kırım yakınlarında 'Ukrayna'ya ait iki füze ve 20 İHA düşürüldü'

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43 dakika önce

Moskova'nın kontrolündeki Kırım'dan bir yetkili, Rus hava savunma güçlerinin, yarımadayı Rusya anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü üzerinde iki Ukrayna füzesini düşürdüğünü söyledi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a atadığı Vali Sergey Aksyonov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Hava savunma güçleri Kerç Boğazı üzerinde iki düşman füzesini düşürdü. Kırım köprüsü zarar görmedi" dedi.

Aksyonov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölge halkını sakin olmaya çağırdı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda köprünün çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da Kiev rejiminin Kırım köprüsünü S-200 uçaksavar güdümlü füzeyle vurmaya çalıştığı belirtildi.

Füzenin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini ve önlendiğini belirten bakanlık, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

'20 İHA düşürüldü'

Cumartesi günü erken saatlerde Rusya, Kiev'in saldırılarını arttırdığı Kırım yarımadası yakınlarında Ukrayna'ya ait 20 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Savunma bakanlığı, on dört insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından, altısının da elektronik yollarla düşürüldüğünü söyledi.

Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım, Moskova'nın Ukrayna saldırısı boyunca Kiev'in hedefindeydi ancak son haftalarda daha yoğun ve artan saldırılara maruz kaldı.

Kiev defalarca Kırım'ı geri almayı planladığını söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önem verdiği projelerden biri olan Kerç Köprüsü'nü de hedef aldı.

Rusya'nın saldırılarında ölenler oldu

Öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya ve Harkov bölgelerine Rusya'nın düzenlediği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Orikhov'a düzenlediği güdümlü hava saldırısında bir polis memuru hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.