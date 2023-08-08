Yunanistan'da futbol şiddeti: Bir taraftar öldürüldü, 8 kişi yaralandı

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52 dakika önce

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, bugün oynanacak AEK – Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi çıkan olaylarda, bir Yunan taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Olaylarda sekiz kişi de yaralandı.

Yunan polisi cinayetin bu akşam Türkiye saatiyle 21:45’te maçın oynanacağı Nea Filadelfia stadyumun dışında işlendiğini açıkladı.

İki takımın taraftarları arasındaki kavgada 3 Yunan ve 5 Hırvat da yaralandı.

Yunan Radyo Televizyonuna göre yaralananların arasında kafasına taşla vurulmuş 18 yaşının altında bir çocuk da var.

Yetkililer, kavga sırasında taraftarların birbirlerine ses bombaları, yanıcı maddeler, taşlar attıklarını, bazılarının da sopalar taşıdıklarını belirtti.

Olayların Dinamo Zagreb takımının stadyumda yaptığı antrenmandan polis korumasıyla çıkmalarından bir buçuk saat sonra çıktığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA, soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alınan 96 kişinin bugün savcının karşısına çıkarılacağını duyurdu.

Yunanistan’da daha önce de futbol bağlantılı şiddet olayları yaşanmış ve hükümet geçen yıl bir başka taraftarın bıçaklanarak ölmesinden sonra, futboldaki şiddet suçlarına verilen hapis cezasını altı aydan beş yıla çıkartmıştı.

Şubat 2022’de 19 yaşındaki Alkis Kampanos, Selanik kentinin rakip takımları Aris ve PAOK taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Geçen ay yedi kişi Kampanos’un öldürülmesinden suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Beş kişiye de suç ortaklığından 19 yıldan fazla hapis cezası verildi.