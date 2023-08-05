6 Şubat depremleri: Ebrar Sitesi'nde yakınlarını ve adaleti arayanlar

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6 Ağustos 2023, 00:42 +03 Güncelleme 31 dakika önce

6 Şubat depremlerinin sembollerinden birine dönüşen Ebrar Sitesi, felaketten önce de Kahramanmaraş’ın en bilinen yerleşimlerinden biriydi.

22 bloktan oluşan site 1997-2013 yılları arasında kooperatif olarak yapılmış, insanlar merkezi konumdaki bu evleri “sağlam ve güvenli” olduğuna inanarak satın almıştı. Tipik bir site değil, bir mahalleyi andırıyordu.

6 Şubat depremlerinde ise Ebrar Sitesi’nin neredeyse tamamı yerle bir oldu ve 1400’e yakın insan hayatını kaybetti.

Anne ve babasının cenazesini enkazdan kendi imkanlarıyla çıkaran Hakan Genç, sitenin durumunu “Cesetleri bulamıyorduk, odalar ve katlar iç içe geçmişti” sözleriyle anlatıyor.

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Ebrar Sitesi’nde hala bulunamayan insanlar var. Onlardan biri de E Blok 4. katta yaşayan 25 yaşındaki Fikriye Aybüke Körük. Enkazda kızının kimliğini bulan ve 6 aydır kızını arayan annesi Fadime Korkmaz “Kızımın bir parmağını bile bulamadılar. Bana tevekkül et diyorlar, neye tevekkül edeyim? Bu kader değil ki, insan işi. Deprem olacağı biliniyordu” diyor.

Geride kalanlar ise adalet arıyor.

BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası eski başkanı Mehmet Kuruçay, Ebrar Sitesi’nin de bulunduğu bölgenin 1970’li yıllara kadar tarım arazisi olarak kullanıldığını, buradan irili, ufaklı derelerin geçtiğini ancak zamanla derelerin üstünün kapatıldığını ve bu bölgenin imara açıldığını aktarıyor.

Sitedeki apartmanlardan birinin temelinden hala kaynak suyu çıktığı görülebiliyor.

Kuruçay, bu bölgede önce 4 kat olarak verilen imar izninin daha sonra 8 kata çıkarıldığını, Ebrar Sitesi’ndeki blokların ise kot farkından dolayı 11-12 kata kadar yükselebildiğini aktarıyor.

25 yıldır yetkilileri deprem konusunda uyardığını söyleyen Kuruçay, Ebrar Sitesi’nin yıkılmasının sebebini “Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu zayıf bir zemine taşıyamayacağı kadar yük yüklenmesine müsade edildi” sözleriyle açıklıyor. Site sakinleri ise yaşadıklarını “bir ihmaller zinciri” olarak tanımlıyor.

Depremde ikisi oğlu yedi yakınını kaybeden Dilber Irmak, verdikleri hukuk mücadelesini “Biz adalet arıyoruz. Böyle acılar bir daha tekrarlanmasın, ölenler de orada öldüğüyle kalmasın” sözleriyle anlatıyor.

BBC Türkçe, site sakinlerinin ihmal iddialarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat İlçe Belediyesi’ne sordu. Ancak her iki belediye de BBC Türkçe’nin sorularını videonun yayınlandığı 5 Ağustos 2023 tarihine dek yanıtsız bıraktı.