Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: "Ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişi yaptık"

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bir saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında, Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeyi “ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişi” olarak tanımladı.

NTV yayınında konuşan Erdoğan, bir pazarlık yapılmadığını savundu ve “Mehmet Bey'in yurt dışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var” dedi.

İkili Salı günü AKP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Şimşek, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini kaydetti.

Reuters haber ajansı geçen hafta, Erdoğan’ın ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirmeyi planladığını haberleştirmişti.

Cumhurbaşkanı, Şimşek’e bir teklif yapılıp yapılmadığı ilgili bir açıklama yapmadı.

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Mehmet Şimşek, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

24 Haziran 2018 seçimi sonrası yerini Berat Albayrak’a bıraktı ve milletvekili de olmadı.

Reuters haber ajansına son görüşmeye ilişkin konuşan bir AKP yetkilisi, Şimşek ile yapılan görüşmenin arzu edilmeyen şekilde sonuçlandığını söyledi.

Yine ajansa açıklama yapan bir başka yetkili de “mevcut ekonomik tablo karşısında zor bir duruma olduklarını” ve “Şimşek dönseydi bu oy oranını artırıcı bir etki yapardı” düşüncesini aktardı.

Reuters’ın konuştuğu üçüncü parti yetkili ise, seçim beyannamesinin, ortodoks ekonomi politikalara dönüşten ziyade “daha dengeli” ve “karma” ekonomi politikalarından oluşabileceğini söyledi.

Şimşek nasıl ayrılmıştı?

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak arasında 2018'deki devir teslim

24 haziran 2018 seçimlerinde milletvekili olmayan Şimşek, bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

2018 seçimleri sonrası ekonomi yönetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu göreve damadı Berat Albayrak'ı atadı. Ardından da Yeni Ekonomi Modeli olarak adlandırılan dönem başladı.