Küba iç piyasada yabancı yatırımcıya kapı aralıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Küba'da bir market

bir saat önce

Ekonomik krizle boğuşan Küba, ülke içindeki toptan ve perakende ticaretinde bazı yabancı yatırımcılara izin verileceğini açıkladı.

Küba Ticaret Bakanı Yardımcısı Ana Teresita Gonzalez açıklamayı Pazartesi akşamı katıldığı bir televizyon programında yaptı.

Planlanan değişiklikle, yabancı yatırımcılar Kübalı toptancıların tamamını satın alabilecek ya da ortaklıklar yoluyla Küba'nın perakende piyasasına girebilecek.

Ayrıca bazı perakendecilerin, devlet teşebbüsleriyle iş birliği yapmasına da izin verilecek.

Bakan yardımcısı Teresita Gonzalez, perakende sektöründe izinlerin daha sınırlı olacağını ancak yine de yabancı yatırımcılara imkanlar sunacaklarını belirtti.

Gonzales, perakende yatırımlarına "ülkenin sosyalist hedeflerine ve düşük fiyatlara" katkı sunması koşuluyla izin verileceğini söyledi.

Aynı televizyon programında konuşan İç Ticaret Bakanı Betsy Diaz Velazquez de, perakendede devlet egemenliğinin süreceğini ama bazı kamusal ve özel ortaklıklara izin verileceğini ekledi.

Velazquez "Hali hazırda Küba'da olanlar ve müttefik ülkelerle, bu tarz girişimlere öncelik vereceğiz" diye konuştu.

Her iki yetkili de bu reformlarla amacın adadaki üretici ve tüketicilere daha fazla hammadde ve ürün sağlamak olduğunu söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Küba'da ekonomik krizle birlikte, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşabiliyor

Devrim'den beri ilk izin

Bu, 1959'da Fidel Castro önderliğinde komünist bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanan Küba Devrimi'nden beri bir ilk.

Reformlar, yabancı sermayeli kuruluşların, devlet kontrolündeki ya da özel şirketlere hizmet sunan depo ve lojistik operasyonlara yatırım yapabilmesine olanak verecek.

Ada ülkesi son 30 yılın en kötü ekonomik krizinden geçiyor. Temel gıda ürünlerine ulaşımda ciddi sorun yaşanıyor. Özellikle perakende sektöründe verimliliği artıracak çözümler aranıyor.

Süregiden ABD yaptırımları ve Covid-19 salgını nedeniyle duran turizm gelirleri, ada ekonomisini zor durumda bıraktı.

Reformlar yeterli olacak mı?

Reuters'a konuşan ekonomist ve iş insanları, reformların ihtiyaçları karşılamaya muhtemelen yetmeyeceğini belirtti.

Kübalı ekonomist Omar Everleny "Bu doğru yöne doğru atılmış bir adım ancak çok küçük ve çok geç" dedi, ve açıklanan yeniliklerin birçok kurala ve bürokratik işleme tabi olduğunun altını çizdi: "Her iki açıklama da krizin ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorlarmış gibi 'istisna, kontrol, şartlar' kelimeleriyle doluydu".