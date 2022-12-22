FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 250 milyon dolarlık kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

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33 dakika önce

FTX kripto para borsasının eski yöneticisi Sam Bankman-Fried’ın, müşterilerini ve yatırımcılarını dolandırma suçlamasıyla yargılanmayı beklerken ev hapsinde kalmasına karar verildi. ABD’de hakim karşısına çıkan 30 yaşındaki eski milyarder, 250 milyon dolar tutarındaki kefaletle ailesine teslim edildi.

Duruşmada, Bankman-Fried suçluluğuna ya da suçsuzluğuna dair bir yorum yapmadı.

Daha önce tüm kripto endüstrisini sarsan suçlamalarla arasına mesafe koymaya çalışmıştı.

12 Aralık'ta yaşadığı ve FTX'in bulunduğu Bahamalar'da tutuklanmadan kısa bir süre önce BBC'ye, "Bilerek dolandırıcılık yapmadım. Dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle sandığım kadar yetkin değildim" dedi.

Bankman-Fried'in en yakın çalışma arkadaşlarından ikisi, Çarşamba günü dolandırıcılık suçunu kabul ettiler ve soruşturmaya yardım ediyorlar.

New York'taki federal savcılar, Bankman-Fried'i diğer kripto şirketi Alameda Research'ü finanse etmek, mülk satın almak ve milyonlarca dolarlık siyasi bağış yapmak için FTX'teki müşteri mevduatlarını yasa dışı bir şekilde kullanmakla suçladı.

Geçen hafta düzenledikleri basın toplantısında, bunu "ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak tanımladılar ve para transferi dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere sekiz ayrı suç yönelttiler.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sam Bankman-Fried, Çarşamba günü Bahamalar'dan ABD'ye götürüldü

Bankman-Fried, ABD’ye iadesine karşı çıkmayacağını açıklamadan önce dokuz gün boyunca Bahamalar'daki hapiste seçeneklerini tarttı.

Perşembe günü New York'taki duruşmada ABD'li Başsavcı Yardımcısı Nick Roos, savcıların “görülmemiş boyuttaki bir sahtekarlığa" rağmen Bankman-Fried’in kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkmayacağını söyledi, gerekçe olarak gönüllü olarak ABD'ye dönme kararına ve finansal durumundaki kötüleşmeye işaret etti.

Bankman-Fried'in serbest bırakılması, pasaportunu teslim etmesini ve California'daki ailesinin evinde gözaltında yaşamasını gerektiriyor.

Ayrıca düzenli olarak psikolojik tedavi almayı da kabul etti.

Bankman-Fried’in avukatı Mark Cohen, ailesinin 250 milyon dolarlık senedi birlikte imzalayacaklarını açıkladı.

İki Stanford Üniversitesi profesörünün oğlu olan Bankman-Fried, FTX'i 2019'da kurdu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunu, kripto dünyasında bir kahramandı. 'Kripto Kralı' olarak anılıyordu ve zor durumdaki firmaları kurtarması ve hayır kurumlarına büyük bağışlar yapmasıyla biliniyordu.

Bir zamanlar 30 milyar dolardan fazla değere sahip olan firmasının çöküşü, sektörün geri kalanını da tedirgin etti, diğer firmalarda iflas başvurularına ve kripto değerlerinde daha fazla düşüşe yol açtı.

Müşteriler ve yatırımcılar, mali durumunun sarsıldığına dair raporların ardından firmadan fonlarını hızla çekmeye çalıştıktan sonra firma Kasım ayında iflas ilan etti.

Aynı gün başkanlıktan istifa eden Bankman-Fried, daha önce kasten suç işlediği iddiasını reddetmiş ve müşterilere fonları iade etmeye odaklandığını söylemişti.

Perşembe günkü duruşmada Bankman-Fried, yalnızca bir kez, serbest bırakılma koşullarını ve duruşmaya gelmezse başka bir suçla daha itham edilebileceğini anlayıp anlamadığı sorulduğunda konuştu.