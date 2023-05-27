Asiana Airlines uçağının kapısını havada açan yolcu Güney Kore’de tutuklandı

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Play video, "Inside cabin as plane door opened mid flight", Duration 0,22 00:22 Video altyazısı, Uçağın içinde yaşananlar bir yolcu tarafından kaydedildi

Asiana Airlines uçağının kapısını havada açan yolcu Güney Kore’de tutuklandı

13 dakika önce

Derek Cai | BBC News

Güney Kore’de bir Asiana Airlines uçağının hapısını havadayken açan yolcu tutuklandı.

194 yolcunun bulunduğu uçak, dün gerçekleşen olayın ardından Daegu Havalimanı’na iniş yapmayı başarmıştı.

Yerel basına göre inişin ardından bazı yolcular bayılırken bazıları da solunum problemleriyle hastaneye kaldırıldı.

Yonhap ajansının aktardığına göre 30’lu yaşlardaki zanlı uçuş sırasında “bunaldım” diyerek uçağın kapısını açmıştı.

Yonhap’a göre kolluk kuvvetleri, zanlının ifadesinde işten çıkarıldığı için stres yaşadığını söylediğini aktardı.

Airbus A321-200 uçağıyla yapılan OZ8124 sayılı uçuş, Cuma günü yerel saatle 11:45’te (TSİ 05:45) Jeju Adası’ndan başlamıştı.

Kaynak, news1 Fotoğraf altı yazısı, İnişten sonra uçak

30’lu yaşlardaki erkek yolcu, uçağın inişe geçtiği sırada, yerden 250 metre yükseklikte kapıyı açmıştı.

Açılan kapının çaprazında oturan bir diğer yolcu ise yaşananları videoya kaydetti.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, uçak yere inmek üzere olduğu için uçuş görevlilerinin kalkıp yolcuya müdahale edemediğini söyledi.

Görgü tanıklarına göre kapıyı açan kişi uçaktan atlamaya da çalıştı.

Yonhap’a konuşan 44 yaşındaki bir yolcu “İçerde tam bir kaos vardı. Kapıya en yakın oturan yolcular bayıldı. Hostesler inişin ardından doktor çağrısıyla anos yaptı.” Dedi ve ekledi:

“Ben de uçağın patlayacağını düşündüm. Son anlarımı yaşadığımı düşünüyordum.”

Uçakta hafta sonu bir spor müsabakasına gitmekte olan çocuklar da vardı.