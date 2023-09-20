Meloni, Erdoğan’la göçün durdurulmasını görüştü: 'İtalya Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmeyecek'

6 saat önce

Övgü Pınar / Roma

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’de bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ''İtalya'nın Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmesine izin vermeyeceğim'' dedi. Meloni, Avrupa’ya Akdeniz ve Balkanlar üzerinden göçün engellenmesini ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ikili bir görüşme yaptı.

Meloni ve Erdoğan dün New York’taki Türk Evi’nde bir araya geldi. Meloni bu görüşme sonrası İtalya basınına yaptığı açıklamada "Erdoğan'la göçmenler ve Türkiye de dahil Akdeniz ülkelerinin oynadığı rol hakkında da konuştum. Türkiye'nin rolü iki kat önemli çünkü hem Akdeniz rotasını hem de Balkan rotasını ilgilendiriyor’’ dedi.

Meloni İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada, göç meselesinin bugün BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşmanın önemli bir bölümünü teşkil edeceğini de belirtti. İtalya da dahil ülkelerin tek başlarına göçle mücadele edemeyeceğini vurgulayan Meloni şöyle devam etti:

‘’Birincisi, ben İtalya’nın Avrupa’nın mülteci kampına dönüşmesine izin vermeyeceğim. İkincisi, yapılacak tek şey insan kaçakçılarına savaş açmak ve bu çok taraflı sistemin tam desteğiyle mümkün olabilir.’’

İtalya Başbakanı, mültecilerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği içindeki tartışmalara değinirken de esas sorunun göçmenlerin Avrupa ülkeleri arasında dağılımı değil, kıta sınırlarına girmeleri olduğunu belirtti; ‘’Bu sorunla yüzleşmenin tek ciddi yolu, herkesin birlikte dış sınırlarımızı savunmak için çalışmasıdır… Benim talep ettiğim şey yasa dışı yola çıkışların durdurulması’’ dedi.

Tajani - Fidan görüşmesi

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile görüştü. Tajani bu görüşmenin ardından sosyal medyada paylaştığı mesajda, ‘’Akdeniz'de insan kaçakçılarına karşı girişimlerle ikili stratejik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldık’’ dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile görüşmelerde Rusya-Ukrayna tahıl anlaşması meselesinin de ele alındığını belirtti.

Türkiye tarafından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ‘’İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmenin pek çok alanda güçlü iş birliklerine sahip olan Türkiye-İtalya ilişkileri için hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında ise, Meloni görüşmesinde ‘’iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye’nin AB üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi’nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin’’ ele alındığı belirtildi.

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Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Fidan-Tajani görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ise ‘’Görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı’’ denildi.

Tajani, daha önce de özellikle Balkan rotası üzerinden göçü durdurmak için Türkiye ile görüşmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Avruğa Birliği Sınır Güvenliği Örgütü Frontex tarafından geçen hafta açıklanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde AB'nin dış sınırlarında tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin sayısı yüze 18 artarak 232 binin üzerine çıktı. Bu sayı, 2016’dan bu yana en yüksek düzensiz göçmen geçişine işaret ediyor.

Avrupa’ya yönelik göçte en yoğun güzergah ise Kuzey Afrika’dan İtalya kıyılarına uzanan Orta Akdeniz rotası. İtalya’ya bu yılın başından beri bu rota üzerinden 130 binden fazla göçmen ulaştı. Bu sayı geçen yıl 68 bin civarıydı.