15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalarda son durum ne?

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15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen yedi yılda Türkiye genelinde 293 darbe davası görüldü.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralananları temsilen davaları takip eden 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görüldü.

Platform adına açıklama yapan Avukat Mehmet Ali Alagöz, 58 ilde darbe yargılamaları yapıldığını belirterek davalar konusunda şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul’da darbeyi organize eden 'Yurtta Sulh Biziz' isimli WhatsApp grubu üyelerinin de yer aldığı üst düzey subayların yargılandığı İstanbul ana darbe davası, İstanbul Valiliğinin işgali davası, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgali davası, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün işgali davası, 66. Mekanize Tugayı davası, Kuleli Askeri Lisesi-Çengelköy davası, Orhanlı Gişeleri davası gibi davaların da yer aldığı pek çok dava, Yargıtay tarafından büyük oranda onanarak sanıklar hakkındaki cezalar kesinleşmiştir."

'İstanbul'da 49 davada yargılamalar sürüyor'

Sultanbeyli Gişeleri-Mehmetçik Vakfı mevkiindeki olaylara ilişkin davanın ise Yargıtay tarafından kısmen onandığı, 66 askeri öğrenci sanığın tahliye edildiğini belirten Alagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Hava Harp Okulu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü davalarının da yer aldığı pek çok davada da Yargıtay'ın, sanıkların çoğu hakkındaki kararı onadığını, bir kısım sanıklar hakkında bozma kararları verdiğini kaydetti.

Avukat Alagöz, bu davaların bir kısmının temyiz aşamasında olduğunu belirterek toplam 49 davada ilk derece mahkemelerinde yargılamaların devam ettiğini belirtti. Bunlar:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki eylemlerde 'azmettiren' sıfatıyla sorumlu iki eski albay hakkında açılan iki yeni dava, Yargıtay tarafından bir kısım sanıklar hakkında bozma kararı verilen ve aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası, Atatürk Havalimanı davası, Sultanbeyli Gişeleri davası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının işgali davasının da bulunduğu dosyalar ile tefrik edilen sanıklar hakkındaki dosyalar."

Alagöz, Ankara'daki yargılamalara ilişkin olarak, dosyaların tümünün ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığını ve Yargıtay'da temyiz süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2870 sanığa beraat

Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar çıktı.

Bunlardan 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası, 2870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi.

İstinaf ve temyiz sonucunda beraat sayısının artması ihtimali bulunuyor.