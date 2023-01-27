İsrail: Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı.
Saldırı, yerel saatle 20.15 sularında Neve Yaakov semtinde meydana geldi.
Ambulans servisi yetkilileri, üçü ağır olmak üzere 10 yaralının olduğunu bildirdi.
İsrail polisi olayı "terör saldırısı" olarak niteledi ve saldırganın "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, saldırgan kaçtığı sırada güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Perşembe günü de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail Ordusunun düzenlediği saldırı sonucu, aralarında yaşlı bir kadının da olduğu 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Ardından Gazze'den İsrail topraklarına roket fırlatılmış, İsrail ise buna hava saldırılarıyla karşılık vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Bakanlık Sözcüsü Vedant Patel Amerikalı yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla irtibata geçtiğini söyledi.
Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gelecek hafta yapacağı ziyarete ilişkin herhangi bir değişiklik beklemediğini kaydetti.