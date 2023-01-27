İsrail: Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

54 dakika önce

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ambulans servisi yetkilileri, üçü ağır olmak üzere 10 yaralının olduğunu bildirdi.

İsrail polisi olayı "terör saldırısı" olarak niteledi ve saldırganın "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Yerel medyada yayımlanan haberlere göre, saldırgan kaçtığı sırada güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Perşembe günü de İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine İsrail Ordusunun düzenlediği saldırı sonucu, aralarında yaşlı bir kadının da olduğu 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.