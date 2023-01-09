Emanuela Orlandi: Vatikan’dan gizemli kayıp vakasıyla ilgili yeni soruşturma

41 dakika önce

Övgü Pınar / Roma

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Vatikan, yaklaşık 40 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan vatandaşı Emanuela Orlandi vakasıyla ilgili yeni bir soruşturma açıyor.

İtalya basınındaki haberlere göre Vatikan yargı sisteminde başsavcılık makamına denk gelen Adaleti Teşvik Ofisi, Orlandi vakasıyla ilgili dosya, belge ve tanıklıkları yeniden inceleyecek. Ansa ajansının haberine göre savcılık ilk aşamada, Emanuela Orlandi’nin ağabeyi Pietro Orlandi’nin yaptığı başvuruları değerlendirecek.

Kamu yayıncısı Rai de soruşturmanın, ‘’Papa Francesco’nun ne pahasına olursa olsun hakikat ve şeffaflık istemesinden hareketle’’ başlatıldığını yazdı ve ‘’inanması en güç spekülasyonlar’’ da dahil her şüpheyi netleştirme amacı taşıdığını belirtti.

Emanuela Orlandi’nin kaybolmasından bu yana geçen yaklaşık 40 yılda ortaya atılan bu spekülasyonlar arasında mafya hesaplaşmasından Soğuk Savaş döneminin siyasi güç oyunlarına, Vatikan içindeki bir pedofili skandalına kadar çarpıcı bir dizi iddia da bulunuyordu.

Bu iddialardan birinde Mehmet Ali Ağca’nın da adı geçiyor, Orlandi’nin eski papaya suikast girişimi nedeniyle o dönem İtalya’da hapiste olan Ağca’nın serbest bırakılmasını sağlamak için kaçırıldığı öne sürülüyordu.

Netflix dizisine konu oldu

Vatikan’da yaşayan bir ailenin kızı olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983’te Roma’daki müzik okuluna gitmek için çıktığı evine bir daha hiç dönmedi. Aileye, basına ve yargı makamlarına gelen çok sayıda ihbar Orlandi vakasını yıllarca gündemde tutsa da aile yaklaşık 40 yıldır kızlarının başına ne geldiğini öğrenemedi.

Son olarak 2019’da gelen bir ihbar üzerine Vatikan’daki mezarlıkta inceleme yapılmış ancak açılan mezarlar boş çıkmıştı.

Orlandi vakası ve ailenin yaşadıkları geçen Ekim ayında Netflix’te yayımlanan ‘’Vatikanlı Kayıp Kız: Emanuela Orlandi’’ isimli bir belgesele konu olmuştu. Bu belgesel ve Orlandi’nin kaybolmasının 40. yıldönümünün yaklaşmasının da etkisiyle vaka İtalya’da yeniden gündeme gelmişti.

Muhalefet partileri geçen ay, Emanuela Orlandi vakasıyla ilgili bir parlamento soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti. Eylem Partisi, Demokratik Parti ve 5 Yıldız Hareketi’nden parlamenterler, İtalya’nın Orlandi vakasıyla ilgili bildiklerini açıklaması için Vatikan’a baskı yapmasını istemişti.

Yıllardır kardeşinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden Pietro Orlandi de geçen ay yaptığı açıklamada ‘’Vatikan’da gerçekleri gayet iyi biliyorlar’’ demişti.