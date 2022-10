Anna May Wong: ABD parasındaki ilk Asya kökenli Amerikalı

Hollywood’un ilk Asya kökenli Amerikalı film yıldızı olarak kabul edilen Anna May Wong, ABD’de “çeyreklik” diye bilinen 25 centlik bozuk paralara resmi konulan son kadın oldu. Paralar 24 Ekim’de dolaşıma girecek.

California doğumlu

1905’te Los Angeles’ta ikinci kuşak Çinli göçmenlerin çocuğu olarak, Wong Liu Tson adıyla dünyaya gelen Wong, film endüstrisinin 1910’lu yıllarda New York’tan California’ya taşınmasıyla, oyunculukla ilgilenmeye başladı.

Sahne adı olarak, İngilizce adını ve ailesinin soyadını birleştirip, Anna May Wong’u seçti.

14 yaşındayken ilk rolünü The Red Lantern adlı sessiz filmde figuran olarak aldı.

Hollywood’dan ayrılık

Wong, 1922’de The Toll of the Sea filmindeki başrolüne dek, küçük rollerde oynamaya devam etti.